Baltar le pasa a Cabezas la “patata caliente” de la posible moción a Jácome

La última y definitiva ruptura del bipartito local, tras expulsar el alcalde Gonzalo Pérez Jácome a los 7 ediles del PP de su gobierno, ha vuelto a despertar el fantasma de la moción de censura, mediante un pacto de mayorías PSOE-PP que saque al actual regidor de la Alcaldía de Ourense.

Pero la única propuesta pública, que no formal, de articular una censura, la que hizo verbalmente este miércoles el portavoz del PSOE en el Concello, Rafael Rodríguez Villarino, podría haber hecho aguas antes ya de haberse puesto sobre la mesa.

Al presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar sigue sin gustarle Villarino, y ayer, a la pregunta de si los populares estarían dispuestos a llegar a un acuerdo con el PSOE para, suceder a Jácome, Baltar respondió que el PP “es un partido dialogante” y aunque esa moción es “política ficción”, pues no tuvo ninguna propuesta en firme, ha delgado –o más bien pasó la “patata caliente” – a su grupo municipal y a la nueva ejecutiva que preside Cabezas pues tienen “total autonomía” dijo, para tomar la decisión.

Un auténtico “si pero no” de Baltar, pues, a preguntas de los informadores, reconocía que mantiene su idea de que Villarino, sería “mil veces peor alcalde que Jácome”, lo que ya limita de algún modo esa “total autonomía” que dice tienen los ediles del Concello de Ourense y el nuevo presidente del PP en la ciudad, Manuel Cabezas para decidir si apoyan o no esa posible moción. Al jefe del partido en la provincia no le gusta Villarino y este último tampoco parece dispuesto a delegar en otro la Alcaldía.

Todo apunta a que Jácome, tendrá plena disponibilidad para seguir hasta las convocatoria de elecciones, y para hacer uso de los 50 millones de euros del remanente de crédito, algo para lo que, curiosamente, le dieron permiso con sus votos, sus socios del PP, antes de que se haya roto este pacto de gobierno algo de lo que ahora, más de uno se arrepiente.

En un escenario en el que todo apunta a que “el PP le va a hacer la vida imposible a Jácome en todo lo que trate de sacar adelante y no sea de su agrado”, indican fuentes del partido, y también a la inversa, se espera que el alcalde saque toda su artillería de campaña contra sus ya exsocios de gobierno, y que la moción se quede en puro fuego de artificio.

La otra posibilidad, bastante curiosa, que barajaban segmentos del PP, es que sea una moción con un alcalde ajeno a PP o PSOE, como Pepe Araújo, de Ciudadanos. Sin embargo elevar a los altares de la Alcaldía, a un concejal que podría presentarse de nuevo a las elecciones y regresar en la lista del que fue su partido de origen, el PP –pero ahora supuestamente como independiente– es un cálculo que atemoriza a la mayoría, pues le daría visibilidad de cara a la campaña.

De momento el Concello, tras la nueva ruptura del bipartito, ha vuelto a repetir la postal del microgobierno, y ayer se celebraba la primera Junta de Gobierno local, presidida por Jácome, y con solo dos ediles de su partido, tras incorporarse de nuevo a la misma su edil Telmo Ucha en lugar del PP.

“Jeta, morro, cara”, ataques del regidor desde sus redes a Villarino

“Jeta, “ morro, cara”. El alcalde de Ourense mantiene sus ataques a Villarino, pero desde sus redes sociales, tras el nuevo intento de socialista, de promover una moción más que difícil, ante la poca disponibilidad de los interlocutores edil PSOE y PP para llegar un acuerdo de mínimos. “El portavoz del PSOE de Ourense lleva 3 años criticando el pacto DO/PP en el Concello, le llama “el pacto da vergoña, y ahora implora un pacto PSOE/PP para ser el alcalde” recrimina Jácome. También ta de “vergonzoso y bochornoso”, que Villarino retire del orden del día del pleno de hoy en la Diputación la moción para declarar personas non gratas a Paula Prado y Tellado, del PP. “Burdo intento de no enfadar al PP, para que éste apoye su moción de censura. Qué triste, el PSOE haciéndole la pelota al PP como corderitos” ataca Jácome en sus redes. El PSOE afirma que decidió retirarla porque no iba a prosperar.

El alcalde adjudica en solitario la demolición del matadero para hacer un parque acuático termal

En medio de este nuevo cisma, el Gobierno local de Ourense vuelve a ser microgobierno con cuatro concejales, pero el alcalde ha “sacado pecho” ayer mismo anunciaba dos macroproyectos. Por un lado se aprobó el expediente para contratar la demolición del matadero municipal de Campo da Feira, por un importen de 933.401 euros, como paso previo para instalar en el futuro en la zona uno de los proyectos estrella del programa de Democracia Ourensana, el parque acuático termal. Además se aprobó el expediente para un nuevo elevador urbano, que una la rúa Progreso con la Alameda do Cruceiro, por importe de 427.853 euros, para evitar las escaleras que comunican actualmente estos dos tramos de la ciudad. En ambos casos se aprobaron también los pliegos de condiciones para adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de los trabajos. “Son dos proyectos importantísimos para la ciudad”, manifestó el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, quién avanzó que ambas contrataciones se licitarán en breve, e con la previsión de que ambas obras comiencen en aproximadamente 3 meses. El primero de los proyectos es la demolición del antiguo matadero municipal, actualmente sin uso, situado en el Campo de la Feria “un esperpento arquitectónico, que vamos a demoler para construir el parque acuático termal de la ciudad, cuyo proyecto se está finalizando”, aseguró el alcalde, quien adelanta que el nuevo equipamiento termal será “único en todo el sur de Europa”. La nueva Junta de Gobierno Local, a la que se incorpora el concejal de DO, Telmo Ucha, trató en su sesión de ayer n total de 13 asuntos presentados por los diferentes servicios municipales. Entre ellos se decidió aprobar el Plan de Emergencias ante situaciones de sequía del Concello de Ourense.

También se dio cuenta de un fallo del TSXG que desestima el recurso presentado por el Concello contra un fallo previo del contencioso, por el que se estima el recurso del sindicato CSIF, contra los presupuestos municipales del 2020, en concreto contra el capitulo de 1 de Personal pues consideran que no es válido al no consensuarlo con los sindicatos.