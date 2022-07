O escritor e editor Francisco Castro Veloso (Vigo, 1966) é o gañador do XIX Premio de literatura infantil e xuvenil Pura e Dora Vázquez, na modalidade de narración, pola súa obra ‘Xoán, Xoana’, presentada a este certame baixo o pseudónimo de Paul Breson. Castro é cronista cultural en varios medios galegos e director de Editorial Galaxia.

O xurado do galardón, que se reuniu onte pola mañá no Pazo Provincial, destacou a “excelente calidade” literaria dun texto no que se observa “un gran equilibrio entre os diálogos e a narración”, sinalando ademais “a achega de valores interesantes”, ao tratar un tema de plena actualidade como “a reafirmación de identidade na adolescencia”.

O xurado estivo presidido por Patricia Torres, deputada de Cultura e Proxectos Audiovisuais, actuando como vogais David Canda, Antón Alonso, Xosé Antón Dorrio e Isabel Mociño, cada un deles en representación dos grupos políticos presentes na corporación provincial (PP, PSOE, DO e BNG).

O premio de literatura infantil e xuvenil Pura e Dora Vázquez está dotado con 1.500 euros. Unha vez fallada a modalidade de narración, queda aberto o prazo para a presentación de orixinais na modalidade de ilustración, que ten por obxectivo complementar con imaxes a narración.