Un grupo de vecinos de As Chavolas, A Grova y O Seixo se reunieron ayer con la alcaldesa de Ribadavia, Noelia Rodríguez, para buscar una solución a su problema de restricciones de agua y falta de saneamiento, que arrastran desde hace unos quince años. Según uno de los afectados, “ella ve necesarias las obras pero dice que el Concello no tiene dinero y que se tenían que implicar Xunta y Diputación”. No obstante, la regidora se comprometió a dotar una partida de Obras para construir dos pozos de barrena, porque aunque ya cuentan con dos, uno tiene poco caudal.

Es una vieja reivindicación. “Somos cien vecinos aproximadamente y estamos sin agua potable y solo tenemos dos horas de la traída durante todo el día”, denuncian. Aunque el Concello se comprometió a hacer dos pozos, “esa no será la solución”, consideran. Disponen de dos y un riachuelo, que “ya viene casi seco y es donde se bañan los jabalíes”. Admiten que si la Xunta y la Diputación no destinan dinero a Ribadavia, “el Concello no nos puede ayudar a nosotros”. Cortes en más pueblos Los cortes de agua también se iniciaron en otros pueblos del municipio, como el de San Andrés, que solo disponen del servicio unas horas al día. “Pero nosotros llevamos 15 años con este problema, nuestra situación es tercermundista, no tenemos ni saneamiento ni agua de la traída”, subrayan. “El agua que viene de la traída del pueblo está sin tratar y va para un depósito de cemento”. Temen que un día pueda haber un problema grave de salubridad.