“Sufrimos una situación nunca vivida, con 52 incendios tras una infinidad de rayos”

– Después de unos días muy díficiles, con el grave daño del fuego en la naturaleza y en numerosas propiedades, ¿tienen la guardia aún más alta para lo que resta de campaña de verano, dado el peligro elevado?

– En esta época de alto riesgo siempre estamos alerta, pero evidentemente hemos tenido una situación nunca vivida. En la serie histórica Galicia ha ido regularizando el problema de incendios, pero nunca habíamos tenido los de esta semana pasada. En prácticamente todo el límite entre Galicia y Castilla-León, desde Becerreá hasta la frontera con Portugal, un sistema convectivo originó tormentas secas con la caída de gran cantidad de rayos que provocaron incendios.

No es que fueran dos a la vez que se descontrolaron, sino que al mismo tiempo tuvimos focos en Cervantes, Becerreá, Palas, O Courel, Valdeorras, O Invernadeiro... Fueron incendios de sierra y no con un único foco, sino con varios. La simultaneidad marcó el hecho diferencial, porque hubo que atender en un margen de pocas horas más de 50 incendios. Eso lleva al límite a cualquier dispositivo de extinción. Fueron incendios causados por sistemas convectivos, que en Galicia no son habituales. Se salieron del patrón común y por eso fueron tan difíciles de controlar, con un potencial de crecimiento absolutamente peligroso.

Hubo dos etapas: una del jueves al domingo, y otra del domingo al viernes. En la primera, el problema fueron los 52 incendios con origen en los rayos, en sierras de muy difícil acceso. El domingo, de los seis incendios originales en O Courel teníamos fuego ya solo en dos, y en los demás ya no había llamas activas y estaban a punto de la estabilización. Pero el sistema convectivo, con la DANA bloqueando la entrada de aire y convirtiendo Galicia en una caldera, produjo un reventón y, a media tarde, hizo que se reactivaran los perímetros apagados, creando un montón de focos secundarios. Hasta el domingo, en O Courel la zona más afectada era el oeste, hacia A Pobra de Brollón y Samos, mientras que tras el reventón, el fuego se dirigió al este y nordeste, a Folgoso y O Courel alto.

– El origen de los dos grandes frentes de O Courel y de Valdeorras, así como del que ha afectado en gran medida al Invernadeiro, fue una causa natural, debido a la tormenta entre el jueves 14 y viernes 15 de julio. Pero en su avance, en su virulencia, ¿no hay causas estructurales, como el abandono del rural, que favorece que haya más combustible vegetal que engorda el incendio, o la despoblación, que es un problema común de todas las zonas afectadas de Ourense y Lugo?

– La causa de estos incendios no fue la despoblación, sino la infinidad de rayos con tormentas secas. Hubiera sucedido de forma similar en otras comarcas de Galicia.

– Pero con menos población hay una menor capacidad para mantener el monte y los labrantíos limpios. De hecho, los incendios han atravesado aldeas y arrasado decenas de casas.

– En O Courel han ardido frondosas de especies autóctonas y montes con cortafuegos de 30 metros, con buenos trabajos de silvicultura y buenos accesos. Ha ardido toda la tipología de especies y de formas de ocupación del territorio. Sí es una zona despoblada pero hay otras de Galicia que podrían haber tenido estos incendios si hubiéramos tenido una casuística tan brutal, con 50 focos de ignición. No me atrevo a decir si la despoblación añade un factor de complejidad, pero la orografía por ejemplo sí. Un ejemplo: recorrer diez kilómetros en O Courel puede llevar 30 o 40 minutos.

"Las brigadas municipales que entren en funcionamiento en agosto estarán disponibles el próximo mes, septiembre y octubre, que es una época con mayor número de incendios y hectáreas quemadas que el de julio"

– El objetivo de este año era reducir la superficie quemada total con respecto de la media de los últimos diez años, 16.187,28 hectáreas. Solo en la provincia de Ourense ardieron más de 20.000 en días.

– Las series estadísticas hay que verlas a largo plazo y teniendo en cuenta las posibles anomalías, como este año. Por ejemplo en 2017 se produjo otra, con una ola de incendios en poco más de un día que distorsionó las estadísticas, y en la que se registraron algunos fuegos en zonas donde no suelen ser habituales. Este año en hectáreas será mayor, evidentemente, pero la evolución de los incendios en Galicia en la última década, y sobre todo en los años anteriores, ha sido positiva.

– La Xunta aseguró que en la campaña de riesgo alto habría 7.000 efectivos en la extinción, que empezó el pasado 1 de julio, pero hay voces que aseguran que algunas brigadas tienen pocos efectivos y varios concellos aún seguían con los trámites para disponer de las suyas propias en plena crisis.

– Cada vez que se produce un incendio parece que siempre vuelve el mismo debate, que es oportunista y tremendamente injusto. El Pladiga se renueva todos los años y en el de este se contabilizan un total de 7.000 efectivos. Pero no dice que estén todos el 1 de julio, sino a lo largo de la campaña de alto riesgo. Unos efectivos van entrando y otros van saliendo. Un ejemplo: los de la Operación Centinela están computados pero no se incorporan hasta agosto.

En cuanto a las brigadas municipales, los concellos tienen la competencia y nosotros financiamos parte de su coste. Pueden entrar en funcionamiento en el mes de agosto, perfectamente. La campaña hay que programarla en función de los datos de otros años y cabe recordar que, según la serie estadística de los últimos, el mes de octubre, sobre todo la primera quincena, es más peligroso que julio. Las brigadas municipales que entren en funcionamiento en agosto estarán disponibles el próximo mes, septiembre y octubre, que es una época con mayor número de incendios y hectáreas quemadas que el de julio.

– El conselleiro suele avisar de que sobre el territorio se posan “muchos ojos”, en alusión a las 148 cámaras de vigilancia que hay por toda Galicia.

"Igual que costaría resumir Galicia en una frase, tampoco se puede resumir el problema de los incendios con una frase efectista o un titular"

– Además de vigilar nos permiten optimizar nuestros medios, porque los centros de coordinación ven los incendios en directo y no necesitan esperar al informe de las primeras brigadas que llegan a la zona. En función de factores como la orografía o el viento se pueden asignar medios adicionales, sin tener que esperar los 20 minutos, de media, que tardan en llegar los primeros recursos. En la prevención y en la extinción de incendios, una sola cosa no soluciona el problema, sino que es un conjunto: las cámaras, un buen sistema de comunicaciones, la detección temprana... Todo ayuda a mitigar el problema de los incendios. No hay un solo factor, sino el efecto multiplicador de todos. Es una suma de doctrina, tradición, formación, equipamiento, medios... Un problema complejo no tiene una respuesta simple. En diferentes territorios de Galicia hay una causalidad distinta: unos no sufren despoblación pero sí dispersión en zona periurbana, lo que añade peligrosidad. Igual que costaría resumir Galicia en una frase, tampoco se puede resumir el problema de los incendios con una frase efectista o un titular. Es un problema multicausal y complejo que requiere una multitud de respuestas , y muchas veces variadas.

“Este es uno de los años más secos y seguiremos expectantes y preocupados; estamos para proteger”

– Llegamos a la campaña de riesgo alto después de varios meses con muy pocas precipitaciones. Además, julio comenzó con una ola de calor histórica. No hay lluvias a la vista. ¿Temen que el resto del verano e incluso el principio del otoño sea complicado en la extinción?

– Somos un servicio vinculado a la emergencia y estamos para proteger al territorio y a los gallegos. No podemos hacer más que estar vigilando y pendientes de cualquier punto de ignición en el territorio, haga calor o llueva. Es cierto que cualquier factor en la ecuación que complique la extinción de un incendio añade complejidad. Este es uno de los años más secos de la última década, con episodios como la convección extrema que generó los incendios recientes. Seguiremos expectantes y preocupados, pero lo estamos siempre, porque es nuestra obligación. Cuando mi hijo me pregunta por mi trabajo, yo le digo: “Me pagan para preocuparme y para que tú y el resto no estéis preocupados”.