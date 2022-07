La hostelería que busca rentabilidad en el campo: “No es moda, es por calidad y costes”

“A nosotros también nos sube lo mismo o más la cesta de la compra que a un hogar normal”, dice José González, que junto con Mari Delgado, son los propietarios de A Tarazana desde hace más de 13 años.

La situación económica que vive la provincia de Ourense, la que tiene un mayor índice de inflación de Galicia (11.3%), repercute no solo en las familias que lo pasan mal para llegar a fin de mes, sino también en el tejido productivo. Y la restauración, casi, la que más.

Según el Instituto Gallego de Estadística, un 43% de los hogares gallegos lo pasó mal para llegar en el último trimestre a final de mes y un 6% lo pasó muy mal para llegar a final de mes. La inflación por las nubes, los costes de las materias primas aumentan y el precio de la energía disparado.

Con ese panorama también vive la hostelería que hace números para intentar perder lo menos posible y sobrevivir a la segunda crisis en menos de tres años. “Primero fue la pandemia y ahora esto, parece que no salimos del bache”, dice el chef ourensano Miguel González, que regenta su restaurante homónimo con una estrella michelín en Pereiro de Aguiar. Los costes de A Tarazana y el Restaurante Miguel González se han duplicado y han tenido que subir los precios, para “tratar de perder lo menos posible”.

Jose González: "Al tener un local de hostelería se aprovecha mucho más el producto de la huerta"

Con las crisis, la sociedad siempre mira al campo y la hostelería también lo hace. Jose y Mari, de A Tarazana, hace más de cinco años que tienen una finca en Barra de Miño donde plantan de todo. “Empezamos porque compramos un terreno y decidimos empezar a cultivar cosas como pimientos de Oímbra, pimientos de Arnoia, tomates, pimientos, judías, alcachofas, berenjenas, guisantes... de todo un poco. Nos gusta hacerlo y además al tener un local de hostelería se aprovecha mucho más, porque tal y como están las cosas tratamos de aprovechar todo lo de la huerta para tratar de reducir costes”, dice Jose.

Alaba a sus proveedores cuando la finca se queda sin existencias, porque la demanda que necesitan es superior a la oferta que les da su autoproducción. El hostelero señala que “en lo que más notamos la subida de precios es en las verduras y en las frutas, pero también en la carne de ternera o en el pulpo, todo está por las nubes. Antes comprabas un pescado por un precio y ahora, pagas el doble. Lo mismo con el aceite. Y esto solamente estamos hablando de materias primas, porque habría que sumarle todo lo demás”.

No se había imaginado que llegaría una pandemia ni una crisis inflacionista como esta, pero destaca la rentabilidad del campo en momentos delicados como el actual. Sus tomates son conocidos y tienen una calidad que habla por sí misma.

“Todo lo que se genera de forma ecológica y sostenible tiene una mayor calidad sobre el resto. Nosotros no pensábamos que esto (pandemia y crisis) pasaría y lo hicimos pensando en la calidad del producto, pero ahora también es una forma de reducir costes”.

Una huerta con estrella

Miguel González mantiene su estrella Michelín por segundo año consecutivo, basándose en productos de calidad. Precisamente, esa búsqueda es la que lo motivó en 2020 a tener una pequeña finca en su restaurante. “Quería buscar esos sabores ricos que te recuerdan a cuando eres pequeño y tus abuelos aparecían con tomates o judías, que ellos mismos cosechaban, que tenían un sabor potente e inigualable. Me decidí a ello y gracias a mi abuela que, está viva, me puse con la huerta y con el desarrollo de los productos”. Y añade que “hay mucha tradición en la producción, que si la luna, que si la forma de regar y eso los abuelos son una fuente importante de conocimiento sobre el campo”.

Miguel González: "Quería buscar esos sabores ricos que te recuerdan a cuando eres pequeño"

Cada año va a más y también tiene gallinas. Miguel comenta que “más que la productividad y la rentabilidad del campo, buscas el sabor, porque eso tiene que ser el bastión del restaurante”. Sin embargo, también destaca la importancia de tener una despensa de hortalizas y verduras a las puertas de su cocina. “Es que todo subió y eso se nota en nuestra cesta de la compra, al final no dejamos de ser como una familia a la que le ha subido todo. Lo que te da la huerta hace que sea un gasto menos a sumar, pero hay que dedicarle horas y más trabajo”.

Y añade que “nosotros no lo hicimos por la moda de la sostenibilidad, lo hicimos por la calidad del producto. Y con la que está cayendo pues el huerto ayuda. Nosotros generamos esa economía circular, del huerto a la cocina y de la cocina al huerto. Porque los sobrantes son un perfecto abono para alimentar la tierra”.

Miguel González: "Los productos de la tierra son un gasto menos, pero tienes que trabajar más"

Miguel alimenta a las gallinas o la tierra con los excedentes de materia orgánica y lo mismo hacen Jose y Mari que aprovechan “todo”. Ellos explican que “nosotros, los sobrantes del restaurante también los utilizamos como comida para nuestros perros y como abono para la finca. Incluso tenemos suerte porque tenemos un par de personas que nos surten de toxos y esterco para que la tierra tenga alimento. No se desecha nada”

Más huertas

El dueño del restaurante A Taberna, Javier Outomuro, también es otro de los que tira del huerto que tiene en el municipio de la capital, pero es claro al respecto: “Ayuda claro, pero es más un hobby que otra cosa porque no me da para abastecerme, entonces tengo que hacer la cesta de la compra igualmente”.

Gerson Torres, presidente de Cociña Ourense y chef en el restaurante del hotel OCA Vila de Allariz, también se plantea un huerto, pero por el momento no lo hará. El ourensano señala que “autoproducir a materia prima para o autoconsumo é a clave do futuro e tamén para o noso sector é un aliciente para baixar os costes. É algo que nos pode beneficiar. Sei de moitos compañeiros de profesión que o están facendo e outros que o pensan facer porque supón rentabilizar un pouquiño máis os costes neste momento delicado e tamén buscar esa calidade do producto para que o consumidor final note ese factor diferencial”.

Subida mínima de precios

La inflación repercute en los costes y estos en la producción del sector servicios que ve como tiene que subir los precios de sus platos para equilibrar la balanza. Jose y Mari han subido algo en A Tarazana: “Lo hemos subido un poco porque si no es imposible mantenernos, subimos las tapas entre 20 y 50 céntimos, pero esa subida es para no perder demasiado dinero, no para tener beneficios. Un ejemplo es el pulpo, que el kilo está a 21 euros y la merma que tiene es la mitad del producto, así que cuánto le ganamos, prácticamente nada, pero estamos pensando en subirlo”.

La misma tendencia ha hecho Miguel González en su restaurante que aumentó los precios cinco euros en sus menús. El estrella Michelín explica que “subí cinco euros, pero en un menú de 14 platos, ¿cuánto supone esa subida? Pues casi nada. Más que nada es para no perder tanto por la inflación y lo caro que está todo”.

El estrella Michelín deja una reflexión final que merece cerrar el reportaje: “Los adultos llegado un momento nos tiramos a la huerta o al campo, o incluso a la ganadería para tener productos de casa y las nuevas generaciones se deberían tirar a las calles, a los parques o los juegos y dejar las tablets o los móviles con los que están todo el día