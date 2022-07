Jácome denuncia que la Xunta “humilló a Ourense” en el acto de entrega, este domingo, de las Medallas de Galicia. Estaba en la fila 14 de 22. Afirma que en años anteriores el alcalde de la ciudad tenía su lugar en las primeras filas, junto a las demás autoridades. En cambio, este año le tocó una de las últimas, detrás de asistentes que no son autoridades.

"Si yo fuera del PP, no lo harían"

“Represento a la tercera ciudad de Galicia”, subraya. “Como persona no me importa quedarme atrás, pero es una auténtica falta de respeto a la ciudad de Ourense. Creo que fue un acto de desconsideración, con un trasfondo partidista. Si yo fuera del PP, no lo harían”, asegura.

El regidor ha lamentado lo sucedido en sus redes sociales, donde también reconoce que los trabajadores de protocolo le transmitieron sus disculpas.