Cabezas elegido presidente local del PP con el 95,8% de votos

Manuel Jaime Cabezas Enríquez resultó elegido, de forma oficial y con el 95,8% de los votos de los compromisarios asistentes, como nuevo presidente de la agrupación local del PP en la ciudad, tras el congreso extraordinario celebrado en el centro cultural Marcos Valcárcel. Es el primer paso para su confirmación, aún a medio plazo, pues tardará en darse a conocer la lista definitiva, como candidato del PP a la Alcaldía de Ourense, cargo que ya ostentó desde 1995 a 2007 con mayoría absoluta.

El nuevo presidente local del PP estuvo arropado entre otros por la secretaria xeral del partido Paula Prado y el presidente provincial Manuel Baltar. Inició su ponencia tras el nombramiento, haciendo un balance de gestión de sus años como alcalde, desde el plan del casco viejo, las dotaciones termales, los parkings subterráneos , dos pasarelas, el puente del milenio, la peatonalización del casco histórico; la creación de zonas verdes, el festival de cine internacional y muchos otros proyectos.

Reconoce que estuvo “fuera del circuito estos quince años y, se preguntarán,por qué estoy aquí. Yo me lo pregunto cada día. No lo he buscado”, indicó pero señaló que ante la propuesta oficial del partido y de tantos ciudadanos, decisión asumir el reto de “devolverle a los ciudadanos la ilusión que sentíamos en aquel momento” indicó “cuando acuñamos la frase “Ourense un proyecto común”.

Manuel Cabezas reconoció “el deterioro” de todo lo que se puso en marcha. Agradeció el trabajo realizado por los 7 concejales el gobierno actual en un difícil pacto con Jácome. “Las coaliciones no son fáciles y menos cuando no puedes realizar tú trabajo al 100%”, dijo. Elogió la generosidad política de estos ediles, por aprobar para poner a disposición del gobierno local, los 50 millones de la modificación de crédito que repartirá Jácome.

Decidió volver porque, “ no hay un proyecto de ciudad” y reconoció el “desgaste” de los ediles que están el bipartito, aunque nombrar el motivo la difícil coalición con Jácome.

Vuelve dijo “porque el terreno político está enfangado, no hay ilusión en la gente; se gastan muchas energías en insultar y faltar al respeto. Cuando la palabra y el debate público pierden credibilidad, la única manera de sobrevivir es con la provocación y la transgresión, pero esta fórmula solo nos lleva al desastre, y no podemos contribuir a ello” indicó en relación a los costes que les esta suponiendo el bipartito.

“He aprendido y vengo a abrir un nuevo ciclo, a volver a hacer de Ourense un proyecto común para todos”, explicó “ y a hacerlo desde la serenidad y el equilibrio. Hay que intentar recuperar el tiempo perdido; devolverle a la ciudad moderación, respeto, equilibrio, sensatez y gestión.

Paula Prado, alabó “que se haya recuperado a un ourensanista de pro como Cabezas, nadie mejor que tú para recuperar el orgullo de ser ourensano”, y animó al PPdeOU a superar su propio récord de 71 alcaldías en la provincia, (ahora tiene 61). Es mucho dijo “pero es como pedirle más nota a un hijo, que sabes que puede sacarla”.

Baltar: “Esta será la reconquista del Concello; con el mejor alcalde que conoció Ourense”

“Hoy es una fecha histórica. Comienza el camino para la reconquista del Concello de Ourense, con el mejor alcalde que nunca conoció esta ciudad”, señaló ayer el presidente provincial del PP, Manuel Cabezas. “Se estrena como presidente a nivel orgánico, liderando en la ciudad un partido que es el partido de Ourense, el que mejor representa a todo el territorio ourensano y que siempre gana las elecciones a nivel provincial”. Baltar recordó que, con tres mayorías absolutas consecutivas, Manuel Cabezas “fue capaz de transformar la ciudad con proyectos que tuvieron muchísimo impacto y relevancia en la historia de la capital”, señalando que ahora “pondrá en marcha de nuevo un proyecto de todos, con este equipo ilusionante que lo acompaña”.

Manuel Cabezas : "Yo no impongo; si se rompe el pacto será por acuerdo colegiado"

Manuel Cabezas Enríquez (Ourense, 1953), ingeniero agrónomo, emprendedor, vuelve 15 años después al ruedo de la política, pero con la misma prudencia de entonces. Dejó claro lo que le gusta o le disgusta del Concello actual, pero sin mentar ni una vez el nombre de Jácome.

–Tuvo un 95,8% de apoyo a su candidatura a la junta local. ¿Esa unanimidad podría extrapolarse cuando opte a la Alcaldía?

–Yo ahora solo puedo hablar como presidente de la junta local. Los tiempos del partido son los que son y no puedo asumir otro papel, porque no lo tengo. –Pero es obvio que será el candidato.–Si me lo comunican ustedes (bromea) . Eso cuando el partido lo diga.

–¿Es inminente la ruptura del bipartito con Jácome como dicen?

–Acabo de llegar, y tengo que oír al grupo municipal. Empezaré a hacerlo el lunes, aunque sea festivo. No habrá imposición por mi parte.Lo que se decida será reflexivo y colegiado.

–¿A quién pasará factura ese pacto PP-DO?

–Espero que se vea el trabajo hecho por los ourensanos (el trabajo de los ediles del PP), desbloqueando incluso recursos. Los concejales que han estado estos tres años, han hecho un enorme esfuerzo. Si no hubiera este pacto con el PP, lo habría con otros, y no sabemos qué hubiera pasado.

–¿Qué le preocupa del Concello actual y qué cambiaría?

–Los temas personales. La política no puede ser terreno embarrado. Debe ser de moderación, respeto, equilibrio, escuchar a la gente. Utilizar toda la energía de los funcionarios, que en doce años, fueron los que nos ayudaron a sacar los proyectos, no tuvimos que buscar ayuda externa. Hace falta respeto, no entrar en injuria o calumnias. No voy a entrar ahí nunca. –

–Se reúnen el lunes festivo ¿decidirán ya si rompen el pacto?

–Desconozco si se tomará la decisión.Quiero reunirme con el grupo y reflexionar. Este es un partido de gobierno. El PP tiene proyecto de ciudad, si considera que este no existe, hay que reflexionar. Cualquier decisión que se tome no será para ir en contra de nadie, sino por el bien de la ciudad.

– Dejar a Jácome solo con 50 millones para gastar de aquí a mayor ¿no puede suponer un riesgo electoral para el PP?

–Esa es la bondad del PP, votar y poner a disposición de lo ciudadanos recursos parados. No importa quien lo venda o no. Han sido responsables Ese es nuestro gran activo.

–¿ Y si no hay mayoría y toca gobernar con Jácome?

–Eso no está encima de la mesa. Contemplo solo dos escenarios. El primero y casi único la mayoría absoluta, para definir proyecto de ciudad, obras, y hacer lo máximo posible en el menor tiempo. Si eso no llega a suceder soy partidario de que gobierno el más votado sea quien sea. – Hoy no asistió a votar el exalcalde del PP Jesús Vázquez.–Hablé con él. No pudo venir porque está de viaje en Europa. Respeto su gobierno porque no fue fácil. Fueron años sin mayorías y luego con un bipartito truncado (se refiere al de PSOE- BNG), porque se persiguió a Paco Rodríguez (el alcalde entonces) al que respeto y reivindico desde aquí como persona.

–¿Piensa reunirse con el actual alcalde?

–Tengo una relación fluida con él, pero somos dos personas distintas y con formas distintas de ver las cosas.