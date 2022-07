El barrio de A Ponte, inicia hoy el programa de sus fiestas de Santiago 2022, un programa más modesto, al tener que asumir el Concello la organización de las mismas a última hora, por no encontrar una comisión dispuesta a organizarlas, y que empieza esta noche, a las 23.00 horas en la Avenida de Santiago (al lado de IES 12 de octubre), con el espectáculo de música y humor, “Camiñantes y cantantes”.

La oferta musical incluye la actuación de la orquesta La Oca Band, que estará acompañada de artistas invitados como Pepo Suevos, Manuel Manquiña, Lucía Pérez y Laura Añón.

Se trata, según explica el Concello “de un espectáculo para toda la familia, en el que sonarán temas de grupos como Fuxan Os Ventos Juan Pardo, Julio Iglesias, Cómplices o Siniestro Total, entre otro y en el que no faltará el humor”.

La fiesta continuará a las 0.30 horas, ya la madruga del domingo y en la calle Vicente Risco con la actuación de Camachuelos.

El programa continúa el domingo con animación en la calle con la Charanga Brexi, de 21 a 22 horas y de 00 a 0.2 horas en avenida de Santiago (a la altura del Instituto 12 de octubre) y la actuación de la orquesta Função Publika.

La cita religiosa en honor a Santiago Apóstol, patrón del barrio no faltará las 12 horas del día 25 con la presencia del alcalde, , Gonzalo Pérez Jácome y miembros de la corporación, asisten a la procesión y posterior misa. La procesión saldrá de la iglesia por la Avenida de As Caldas y avanzará por las calles Ramón y Cajal, Vicente Risco, Francisca Herrera, Avenida de Santiago y Avenida das Caldas, hasta la iglesia parroquia. Al remate, habrá un ágape en la asociación artística La Troya. Junto con maratón de fútbol sala o la actuación a las 13.30 horas en Parque Ribeira de Canedo de la Banda de Santa Águeda, el día grande del barrio, habrá también a las 22.30 actuación de la fadista María do Ceo, al lado de Puente romano y a las 23.59 horas tirada de fuegos entre los puentes Romano y Milenio.