Ocupación simbólica de la catedral contra el supuesto acoso en el asilo carballiñés

Los representantes sindicales de la CIG, que defienden a las trabajadoras del asilo de mayores de O Carballiño, quienes iniciaron movilizaciones hace meses por supuesto acoso laboral, así como por los despidos que consideran improcedentes, y que achacan al cambio de gerencia, han recrudecido sus medidas de presión, al no conseguir ser recibidos por el obispo. Ayer realizaron una ocupación simbólica de las terrazas de la seo. Los sindicalistas se encaramaron a esas terrazas y desplegaron una pancarta en la que acusan al prelado de la diócesis de ser de “obispo cómplice”, pues “el maltrato es pecado”, indicaron.

Hace dos s semanas, los dirigentes sindicales habían hecho una ocupación similar, con entrada al propio Palacio Episcopal, donde se asomaron al balcón de la fachada en señal de protesta. La intención de la CIG era entrevistarse ya entonces con el obispo, al que responsabilizan de lo que ocurre en el asilo de O Carballiño, pues es el presidente del patronato de la Fundación Hermanos Prieto, que tutela ese asilo, junto con el alcalde de O Carballiño, “por permitir esta situación”, señalaron.

Hubo compromiso verbal de que el obispo le recibiría en 48 horas pero, como ese encuentro no llegó a producirse, pues fuentes próximas al Obispado afirman que el asilo es de una fundación no propiedad del Obispado de Ourense. De hecho al abandonar una orden de religiosa de monjas la gestión secular de ese asilo, se le adjudicó a una a empresa hace más de un año.

La acción reivindicativa se desarrolló ayer de 11:00 a 12:00 horas en el exterior de la catedral, y consistió en el despliegue de una banda en una de las barandas laterales, en la que se podía leer “Asilo de O Carballiño, acoso y maltrato. Leonardo Lemos, obispo, cómplice”.

Durante la protesta, que causó expectación por el uso de megafonía y el lugar elegido, desplegaron una pancarta con el lema “Obispo culpable de acoso y maltrato” y corearon frases como “Obispado, el maltrato es pecado”, o “contra el abuso, ningún paso atrás”, y “Obispado, no mires para otro lado”.

El secretario comarcal de la CIG-Ourense, Ángel Pérez Carballo, recuerda que “lo que queremos es mantener una reunión con el obispo como empresario, ya que es el presidente del patronato de la Fundación que gestiona el asilo, para reclamarle el cese de la política represiva y de acoso laboral que la nueva gerencia del centro está llevando a cabo contra las empleadas más antiguas”.

La central exige también readmisión de las trabajadoras despedidas. Mientras el Obispado ha eludido pronunciarse, desde la CIG recrudecían las protesta acusando a la nueva gerencia de supuesto “acoso, amenazas y menosprecio” a las trabajadoras más antiguas” por exigir sus derechos, afirman , y de buscar “solo la rentabilidad” en la gestión del asilo .

“Los despidos fueron por trato inadecuado a residentes; la justicia decidirá”, dice la directora

Nuria Iglesias, la nueva responsable de gestión de este asilo de Fundación Hermanos Prieto, se mostraba ayer “nuevamente sorprendida y muy dolida con todo lo que está ocurriendo” . Entiende que desde el Obispado “no quieran hacer declaraciones, porque ese un patronato el que gestiona a través de una fundación todo lo relacionado con el asilo, pero no son los propietarios de y el obispo es miembro del patronato, al igual que el alcalde de O Carballiño, no son los propietarios” indica.

Añade que “lo único que puedo asegurar es que no hay acoso ni menosprecio a nadie. De hecho solo son unas 10 trabajadoras las que se han sumado a estas protestas, del total de 69 , y el resto, incluidas personas con mucha antigüedad en el asilo no apoyan esta forma de actuar. Lo que están haciendo es acoso a la inversa, y sin pruebas de acoso y maltrato, que no pudieron aportar en ningún lado”. Según Nuria Iglesias, “los dos despidos de dos trabajadoras, fueron por trato inadecuado a residentes, es decir algo que consideramos fue mala práctica profesional. Nosotros sí tenemos pruebas y lo saben. Pero no voy a añadir más; es la justicia la que debe de decidir y tiene la última palabra”, afirma la directora del asilo.