La Festa do Pulpo do Carballiño celebrará el 14 de agosto su 60 edición, sin restricciones por la pandemia y estrenando declaración de Interés Turístico Internacional. Manuel Arias, secretario de la Subdelegación del Gobierno, destacó el logro de “unos requisitos que no son fáciles de alcanzar”. Y la directora xeral de Turismo, Nava Castro, indicó que “es una gran responsabilidad”, pues “ahora somos internacionales y gente de otros países llega aquí y hablan otros idiomas, y se agradece que los menús estén en otros idiomas así como las visitas guiadas”.

O Carballiño anuncia una programación de conciertos, festivales de corales, danza, cine, marionetas, verbenas, exhibiciones folclóricas, entre otros actos de interés, como la preparación de la tapa más grande del mundo, que será el día 9. Ante el éxito de esta fiesta gastronómica y su declaración internacional, hubo agradecimientos para las distintas corporaciones municipales, para los pulpeiros y pulpeiras, para el pueblo, y también para los patrocinadores, especialmente por parte de Castro para quien “son fundamentales. Si no existieran no seriamos capaces de llevar adelante estas actividades en 2021 y 2022”. El alcalde, Francisco Fumega, agradeció el trabajo de “todo el pueblo y el apoyo de los patrocinadores, ya que sin ellos esto no sería posible”. Colaboran la Xunta, Diputación, Inorde, Abanca, Estrella Galicia, Aceites Abril, Gadis, Pazo Tizón, Viaqua, GRI Towers Galicia, Oreco Balcón, Avatel Telecom, CER&BER e IBERIK Akua Natura. Por su parte, para Manuel Arias se culmina un expediente muy bien realizado por el Concello, ya que hay que cumplir requisitos nada fáciles como “suponer una mejora en la imagen externa del Estado, acreditarse el impacto relevante en la prensa internacional en los últimos cinco años, estar bien situados en los buscadores de internet o tener buen perfil en las redes sociales”. Considera que O Carballiño “siempre fue internacional porque a esta fiesta siempre vino mucha gente de otros países”, y se dedicó también a otros países. Según el edil de Turismo, Manuel Dacal, “O Carballiño está cumpliendo un sueño”. La diputada de Cultura, Patricia Torres, calificó la del Pulpo como “la fiesta de las fiestas” y auguró “gran éxito a esta edición”.