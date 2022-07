La Policía Nacional reclama medios tras pasar de ser garantes de la seguridad a agredidos

La conflictividad ha ido subiendo de temperatura en Ourense estos días, al mismo ritmo que los termómetros, y la Policía Nacional está preocupada, pues su labor de garantes de la seguridad, ha dado un giro y el pasado fin de semana, un grupo de jóvenes que participaba en una reyerta, fueron los que agredieron a los agentes y un policía nacional resultó herido.

Los sindicatos SUP y ASP, han dado se han mostrado “ muy preocupados”, por la situación y urgen a la Comisaría de Ourense y al propio Subdelegado del Gobierno, una mayor dotación de medios humanos y refuerzo de los operativos.

“Primero para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero también para garantizar la integridad de los agentes actuantes” indican y para poder “resolver las actuaciones con la seguridad, la superioridad, la eficacia y la eficiencia precisa en cada caso”.

La prioridad explican “es cubrir la totalidad de los puestos de trabajo desempeñados en los servicios de turnos rotatorios de 24 horas, especialmente aquellos en funciones de atención al ciudadano en materia de seguridad ciudadana, que actualmente se encuentran incompletos de personal”.

Alertan de que esta merma de efectivos se ve acentuada durante determinados períodos del año, debido al disfrute de vacaciones, permisos, licencias y bajas laborales de los funcionarios policiales. “También nos parece necesario y conveniente, completar con otro subgrupo operativo la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en la Comisaría Provincial de Ourense” y de esta manera, conformar un Grupo Operativo que, con los medios materiales adecuados, puedan dar una respuesta eficaz y eficiente a las necesidades que se puedan dar en actuaciones de orden público de baja intensidad” explican los representantes sindicales.

También vuelven a solicitar una partida remunerada de servicios extraordinarios “ para reforzar los servicios, especialmente las noches de vísperas de festivo y los fines de semana, con personal voluntario libre de servicio, tal y como se está llevando a cabo, con acierto, en otras plantillas de Galicia y del resto del territorio nacional”.

Entienden que los recursos de la Administración General del Estado no pueden, ni deben, distribuirse en seguridad pública “por ello instamos a las jefaturas pertinentes q a que adopten, a la mayor brevedad posible, las medidas necesarias para reforzar los servicios policiales, antes de que algún día tengamos que lamentar una desgracia irreparable.” También divierten “a los violentos e intolerantes que hacen de la violencia su modus vivendi, el mensaje de que el SUP se va a personar como acusación particular en todas aquellas actuaciones en que sus afiliados se vean perjudicados”

.

“Ya pusimos refuerzos en puntos calientes durante las noches”

El subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, señala que “no me ha llegado todavía esta nueva petición, pero informaré al comisario jefe porque cuando hablamos de dotar plantilla, es algo que hay que negociar”. En todo caso afirma, “ya reforzamos operativos en el programa de verano seguro, y en especial en las “zonas calientes” de la ciudad, los puntos conflictivos como casco viejo donde además los operativos son en colaboración con Policía Local”.