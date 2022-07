“Como me roce la piel le meto una denuncia al Concello” comentó entre risas el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, antes de deslizarse por un tobogán acuático a 15 metros de altura, para inaugurar los Juegos de Agua que organiza el Concello en el Jardín del Posío.

El alcalde animó a la ciudadanía a disfrutar de estos juegos refrescantes que estarán disponibles durante tres días, desde este martes 19 de julio hasta el jueves día 21 por la mañana de 11.00 a 13.00 horas y por la tarde de 17.00 a 20.00 horas. “Esta semana estarán aquí los juegos del agua para todos los niños, que está muy bien montado en el Jardín del Posío y es una delicia. Animo a todos y yo me voy a tirar como un niño pequeño más, para estrenar los juegos del agua ahora” dijo Jácome.

Después de que el alcalde fuese el primero en probar en la jornada de ayer uno de los toboganes, la música comenzó a sonar y los niños que esperaban junto a sus familias el momento de lanzarse al agua, corrieron hacia los hinchables.

Actividades contra el calor

Esta actividad gratuita dirigida a niños mayores de tres o cuatro años, estaba prevista para las fiestas de Ourense que tanto éxito tuvieron y que, además coincidían con fin de las clases de los más pequeños, pero, debido a que el tiempo durante las fiestas no acompañaba y los mercurios no alcanzaban ni por asomo las altas temperaturas de los últimos días, el inicio de los Juegos del Agua se aplazó hasta este martes. “En los otros eventos el tiempo en Ourense estuvo muy fresco, pero para los juegos del agua no estaba bien, de modo que la mala suerte es que realmente acabó la ola de calor, pero la empresa no pudo venir la semana pasada. No estamos ya en la ola de calor, lo cual es una suerte, pero no hay mal que por bien no venga, tenemos una cosa y no tenemos la otra” agregó el regidor.

Aunque, como manifestó el alcalde, la ola de calor ya se haya suavizado, “en cuanto empiece a apretar de nuevo el calor, como es habitual, esperamos que haya bastante afluencia y que vengan muchos niños, sobre todo esta tarde” añadió uno de los monitores de la actividad, que cuenta con megadeslizaderas, una yincana de obstáculos, toboganes de agua hinchable, un simulador de tabla de surf y la convocatoria de dos fiestas de la espuma cada día. Además los toboganes están adaptados para todas las edades.

Algunos padres y monitores de campamentos infantiles opinan que este “parque acuático” hinchable es una buena medida para que los niños puedan divertirse en la época de las vacaciones y combatir las altas temperaturas.

Los Juegos del Agua no son la única actividad de ocio para niños que propone el Ayuntamiento en esta época de bochorno, también este mes se anunció la instalación de cuatro nuevos parques de chorros de agua, en los barrios de O Couto, Santa Teresita, Barrocás y A Cuña.