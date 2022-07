Adictos al slot: Jugar al scalextric no tiene edad

Los amantes de los circuitos de velocidad en miniatura, lo que se llama en el argot “adictos al slot”, están de suerte. Esta semana el Centro Lusquiños de la avenida de Marín, en el barrio de A Ponte, dependiente del área de Xuventude del Concello, incluye desde el día 18 en su programación, dos grandes pistas de “scalextric”, uno de los nombres comerciales de estos pequeños coches a escala, con las que uno puede convertirse por unas horas, en un auténtico “piloto” y competir con los otros niños –y no tan niños” –que acudan al recinto.

Detrás de toda esta puesta en escena que está haciendo estos días las delicias de los asistentes, está Auriense Slot, una asociación que demuestra que jugar al “scalextric” no es solo cosa de niños, como reconoce su presidente, José Antonio Fernández Hermida, “Toño”.

Me regalaron un Scalextric completo a los 8 años en mi Comunión y me emocioné tanto, que no llegué a abrirlo. Pero fui comprando otros

“Es muy divertido. Tenemos esta asociación en la que somos en torno a 16 socios, y no hay edades, es algo que te invita a pasar el rato y te acabas convirtiendo casi en un experto, pues yo incluso llego a hacer mis propios modelos, dado que algunos no están a la venta y a decorarlos” indica Toño Hermida.

El programa de actividades de este fin de semana en Espacio Lusquiños es “de fiesta” , como anuncia en su página Xuventude, pues coincide con las fiestas del Santiago de A Ponte, y por tanto esta doble pista estará desde el 18 al 23 de julio inclusive, de 11 a 13.30 horas por la mañana y de 17.30 a 21.30 horas por la tarde.

Participé en campeonatos nacionales de slot y mi hijo a los 3 años, llegó a ser campeón infantil nacional

Explican que habrá pruebas de pista y de competición y las actividades son abiertas y gratuitas para los que quieran participar,

Dos tramos de edad

Aunque esta afición no tiene edad, habrá dos tramos de asistencia, una para jóvenes de 10 a 16 a y otra desde 17 años hasta los 35, aunque está claro que los veteranos de Auriense Slot no harán feos a nadie que venga con sus hijos.

José Antonio Hermida explica que “es una afición que comenzó a los 8 años de edad cuando me regalaron mi primer “scalextric”, una marca comercial, pues hay otras indica, y a partir de ahí “acabé presentándome a pruebas nacionales. Mi hijo, que ahora tiene 20 años, llegó a ser campeón nacional en infantil, cuando tenía solo 3 años” explica Toño. La asociación tiene su sede en Eiroás, y se reúnen cuando su trabajo lo permite, para disfrutar de las carreras más divertidas, seguras y ecológicas, pues los slot no contaminan.

Por su parte en Centro Lusquiños continúan este fin de semana con programa de E-Sport, Tik Tok, o Hip-hop entre otras.

“Empecé la colección de coches a escala a los 8 años y ahora, a mis 52, tengo más de 3.000”

La historia de José Antonio Fernández Hermida, de Auriense Slot, bien podría ser la de un adulto al que el paso de los años no le han impedido seguir alimentando sus sueños. “Empecé la colección de estos coches slot a los 8 años cuando me regalaron un Scalextric en mi comunión y fue tan emocionante que no llegué a abri rlo” explica. Esa fascinación no quedó ahí “iba ahorrando, me subía al autobús desde O Carballiño, donde vivía, hasta Ourense, y el dinero lo invertía en comprar más coches en la antigua juguetería Luyte, ya desparecida” explica. Ahora Toño, “tengo 52 años y una colección de más de 3.000 coches que reparto entre la habitación de mi hijo y otras bajos que tenemos” . Además consiguió transmitir la afición a su hijo que a sus 20 años ama los slots.