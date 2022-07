El regidor anuncia la licitación “en semanas” y por 7 millones de euros del parque y piscina Ponte Canedo

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome sigue adelante con su plan de obras, y asegura que en “en unas semanas” saldrá a concurso por 7 millones de euros, la obra del parque Ponte de Canedo en el barrio del Puente, con zonas verdes y una gran piscina pública y situado en una manzana interior en la actualidad sin urbanizar, colindante con la trasera de Policía Local.

El proyecto, “del que será el parque más grande Ourense ciudad” , señaló sigue delante y también están ya en fase en de licitación, esperando ofertas, los dos proyectos de elevadores para la zona de A Carballeira y Cruz Alta, una obra que salió adelante en la anterior junta de Gobierno local, pese a la abstención de sus socios de Gobierno del PP.

Para los populares, sendos proyectos, que suman más de 2,7 millones de euros de inversión, no tenían “suficientes garantías de legalidad”, pues contaban con un informe en contra de Intervención.

No obstante según Jácome en el PP “cogieron el santo y seña de no votar a favor de nada que tenga un informe en contra del interventor; les da por ahí; si el PP gobierna en esta ciudad, la paralizarían. El interventor no es un juez”.

Cree que “fue una cuestión de inepcia, porque no se enteraron de que lo que informan ciertos técnicos no es vinculante, hay otros técnicos que opinan distinto en la casa” añadió.

En el caso del proyecto de Nicomedes Pastor Díaz, en el barrio de A Carballeira, será una rampa lo que se hará, para salvar la pendiente, así como un ascensor en Cruz Alta, y en este último caso, dijo, la presentación de ofertas remata en el plazo de un mes.

En esa batería de obras de la ciudad, “nunca se hicieron tantas” señaló. “También adjudicamos las obras de Bedoya, Valle Inclán, Ramón Cabanillas y la calle Xaquín Lorenzo Xocas, y empezarán en un mes y medio todas ellas”.

Reapertura Ribeira de Canedo

Para toda esta exhibición de obras y la regañina a sus socios de gobierno dio la comparecencia del alcalde, pese a que el objetivo inicial era decir que la calle Ribeira de Canedo, tras cinco meses cerradas por obras. “Invertimos 250.000 euros en esta obra, y hemos renovado todas las conducciones subterráneas que eran ya del año 1940, se trataba de tagea de manpostería y teníamos que cambiarla porque estaba ya muy deteriorada” indicó mientras retiraba protocolariamente la valla.