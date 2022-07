Estraviz recibe a Medalla de Ouro da provincia pedindo loitar polo galego, “a lingua máis bela”

Isaac Alonso Estraviz, nacido en Vilaseca, Trasmiras, Ourense, no ano 1935, recibiu onte a Medalla de Ouro da provincia, nun acto solemne celebrado na Deputación, como recoñecemente polo seu traballo de lexicógrafo a favor do galego e da cultura galega, un recoñecemento que “me enche de alegría e de orgullo” , por pertencer a unha terra “coa lingua máis bela e rica das derivadas do latín, pola que debemos loitar con paixón para que floreza, xunto coa cultura, como en tempos pasados” sinalou.

O solemne acto de entrega celebrouse onte no salón de plenos da Deputación de Ourense, en cumplimento dun acordo unánime adoptado en pleno por esa corporación no ano 2019, de concederlle este premio, por toda unha traxectoria intelectual caracterizada polo seu compromiso coa defensa do galego e da cultura galega.

“Somos privilexiados polo gran tesouro cultural e lingüístico que nos legaron os antepasados”, afirmou o homenaxeado. Alonso Estraviz dedicou a medalla aos seus país, irmáns, “ao pai Plácido de Oseira que me recibiu no mosteiro”, e agradeceu a distinción “porque sentín sempre un grande orgullo de ter nacido nesta terra, a que quero e amo apaixonadamente”.

Esta Medalla de Ouro da provincia “disgingue a un home de fe e de circios principios morais, cunha personalidade pragmática e de enorme vitalidade”, asegurou pola súa banda Manuel Baltar, que presidiu o acto.

O presidente do goberno provincial glosou a figura de Alonso Estraviz recorrendo ás súas propias palabras, nas que afirma o lexicógrafo que por riba de todo “deben primar as relacións humanas”, máis aló de “xentes dispares e distintas, de todas as tendencias, sen impoñer nunca criterios pero sen consentir tampouco imposicións”. Palabras, dixo Manuel Baltar, “que condensan en poucas liñas a súa grandeza de corazón, integridade como cidadán e, sobre todo, a súa tolerancia”.

O acto ontou coa presenza do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; os alcaldes e alcadesa de Trasmiras, Cualedro e Allariz, Luciano Rivero, Emilio Pazos e Cristina Cid; o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; senadores, deputados provinciais de todos os grupos presentes na corporación; representantes do mundo da cultura; familiares e amigos.

María do Carmo Henríquez, A profesora e catedrática de Filoloxía Española da Universidade de Vigo, foi a encargada de ler a laudatio, destacando na súa intervención que Alonso Estraviz, como humanista e filólogo, realizou “relevantes contributos no ámbito da lexicografía e filoloxía galego-portuguesa, nun mundo no que é difícil citar outras personalidades de igual categoría e capaces de elaborar durante varias décadas unha obra tan meritoria e dun único autor”, en referencia ao Dicionario da lingua galega.

O deputado Armando Ojea, instrutor do expediente de honras, fixo un repaso pola traxectoria intelectual do homenaxeado, por toda unha vida “marcada polo seu carácter de traballador incansable en prol da defensa, estudo e difusión do noso idioma, que o converteu nun dos maiores especialistas que deu Galicia”. O apartado musical do acto estivo a cargo de José Luis Fernández e Xico Paradelo, que ademais do poema de Carvalho Calero Quem me quijo e da composición Filandia de Sibelius interpretaron o himno da provincia.

Un filólogo namorado do seu traballo

Isaac Alonso Estraviz licenciouse en Filoloxía Románica en 1977 e doctorouse en Filoloxía Galega a por la Universidade de Santiago de Compostela en 1999. Foi profesor de Didáctica da Lingua e Lingua en Literatura Galegas na Universidades de Vigo, membro da Comisión Lingüística da Associaçom Galega da Língua (partidaria do reintegracionismo ou aproximación do gallego o portugués) e membro numerario da Academia Galega de la Lengua Portuguesa (AGLP). Como lexicógrafo foi autor de varias obras sobre léxico galego, merecendo especial consideración o Dicionário da língua galega (Ed. Sotelo Blanco, 1995). Foi autor entre outors titulos de” Contos con reviravolta: arando no mencer, Castrelos, 1973”; Dicionário galego ilustrado “Nós”, Nós, 1983; Dicionário da língua galega, Alhena, 1986. Tamén de Estudos filolóxicos galego-portugueses, Alhena, 1987; Dicionário da língua galega, Sotelo Blanco, 1995 ou “Os intelectuais galegos e Teixeira de Pascoães: epistolário” , Ed. do Castro, 2000 en colaboración con Eloísa Álvarez entre moitos outros.