A XIV Festa da Palabra,que se celebrou este sábado na Esgueva, no concello do Carballiño, homenaxeou ao grupo Brais Pinto. Foi un encontro para honrar a grandes da cultura galega, un colectivo dos grandes defensores da cultura galega durante o franquismo.O presidente da Fundación Insua dos Poetas, Luís González Tosar, enfatizou que “tiveron unha gran responsabilidade na evolución da cultura galega en ámbitos como a literatura, as artes plásticas, o audiovisual ou a pedagoxía”. O ano que vén celébrase o 15 aniversario, que estará adicado ó poeta lugués Arcadio López Casanova, “unha das voces máis representativas da lírica galega”. O presidente da Deputación, Manuel Baltar, demanda reforzar “a implantación da cultura galega no tecido social do país”, e sitúa a Ourense como eixo do seu futuro.

Ao acto acudiron o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e o delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén. O primeiro destacou o papel dinamizador e o carácter vangardista deste colectivo de intelectuais, artistas e escritores galegos, entre os que se atopan Xosé Luis Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo, Bernardiño Graña, Reimundo Patiño, Xosé Fernández Cebreiro ou Ben-Cho-Shey, entre outros. Lembrou que o colectivo Brais Pinto súmase “a prolífica listaxe de homenaxeados nos últimos anos na Festa da Palabra, para poñer en valor e recoñecer o seu papel a prol da cultura galega”, salientou Anxo Lorenzo. Á reivindicación de Brais Pinto sumouse a inauguración dun conxunto escultórico de tres pezas realizadas polo artista ourensán Ramón Conde. “Con estas pezas, Brais Pinto incorpórase á Insua dos Poetas”, felicitou o presidente da Deputación, agradecendo a presenza de Ramón Lorenzo, catedrático emérito da Universidade de Santiago e membro do colectivo homenaxeado. Lorenzo, como representante do grupo, agradeceu o recoñecemento: “creo que fomos un grupo importante na cultura galega e é importante que se lembre neste tempo”. Baltar pediu avanzar no camiño marcado polo colectivo homenaxeado onte: “O desafío é continuar e ampliar o exemplo de Brais Pinto, abrir horizontes, integrarse nas novas tecnoloxías e competir”. A XIV Festa da Palabra serviu tamén para entregar os premios polo labor de varias entidades e persoas que destacan nos seus ámbitos profesionais: Felipe-Senén López Gómez, arqueólogo, historiador e secretario da Real Academia de Belas Artes de Galicia, na modalidade de investigación e promoción cultural; Bieito Romero, músico e fundador de Luar na Lubre, no eido da música, e Pilar Corredoira, crítica de arte e curadora de exposicións, polo seu labor nas artes plásticas. Asemesmo, recoñécese ao Festival de Teatro Galego Celso Parada, por 33 anos de teatro desde O Carballiño, a José María Vila Alén, membro do Grupo Nós da Arxentina, fundador e expresidente do Centro Galicia de Bos Aires, polo seu traballo na Cultura na Emigración, a Ramón Caride Ogando, nacido en Cea e un dos máis destacados escritores actuais das letras galegas, e tamén ao programa da TVG Cos pés na terra, na modalidade de cultura rural. Recibiron unha peza orixinal do escultor Acisclo Manzano, quen foi recentemente galardoado coa Medalla de Ouro da provincia.