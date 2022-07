De Texas a Galicia para coñecer neofalantes: “Quero fomentar o galego nos Estados Unidos”

Tu navegador no soporta la reproducción de este audio.

Crecido en Iowa, Luke atópase facendo o doutoramento en Lingüística Iberoamericana na Universidade de Texas en Austin, tras estudar a carreira de Linguas Romances. Hai un mes decidiu sobrevoar o Atlántico na procura de persoas que se acaban de incorporar ao uso do galego, concretamente na cidade de Ourense, no marco dun estudo piloto previo á súa tese: “A idea é entender as motivacións dos neofalantes para falar galego”.

A historia de amor de Luke con Galicia remóntase ao 2015 na cidade de Vigo. Como tantas outras cousas na vida, a casualidade dunha opción remota prendeu a mecha, pois o seu desexo primitivo era o de coñecer o catalán.

“Eu estudei sobre todo castelán e francés, e tiñamos que facer un semestre doutra lingua romance. Moitos dos meus amigos escolleron italiano, pero eu quería unha lingua rexional de España porque me pareceu interesante e decidín aprender catalán”, conta o mozo. O seu destino foi ben diferente: “Nas miñas preferencias, indiquei a Universidade de Vigo no cuarto lugar... e tocoume Vigo (risas), e encantoume, encantoume”, insiste. Dende ese momento, a súa vida mudou por completo: “Non era a miña primeira opción, pero agora Galicia si que a é. Non me arrepinto para nada”.

Un apaixonado da cidade de Ourense

Impresiona non só a case perfección das súas palabras, senón tamén o esforzo continuo por mellorar o seu galego. Unha explicación disto atópase no ano que viviu en Ourense durante o curso 2017-2018 como lector de inglés no instituto Otero Pedrayo. Esta experiencia descubriu a parte celta —e ourensá— que tiña escondida no seu corazón: “Cumprín o desexo de volver a ese lugar que me encanta, porque cando vou a Ourense, sinto que estou nunha cidade feita polos ourensáns”. O ambiente dos Viños e a comida autóctona convencérono da cabeza aos pés: “En Ourense tes a sensación de que fas parte dunha comunidade”.

O motivo da súa investigación radica precisamente na urbe ourensá: “É un grupo moi interesante porque hai estudos académicos dos neofalantes nas cidades máis grandes de Galicia, pero non en Ourense e obviamente os hai”, asegura.

No seu día a día, o iowano ten a súa residencia en Santiago de Compostela, onde recibe clases particulares de galego no Instituto da Lingua Galega (ILG) a través dunha “bolsiña”, como él mesmo fala, da súa propia universidade. E aproveita os xoves pola tarde e os venres para trasladarse a Ourense —dorme en albergues ou en casas de colegas— e coñecer neofalantes.

Dun anuncio en papel ao éxito en Twitter

Para atopar as persoas para o seu estudo, decidiuse pola vía tradicional, pero as redes sociais acabaron sendo o seu verdadeiro altofalante: “Escribín un anuncio e imprimín varias copias, pero alguén o publicou despois en Twitter, e en Instagram, e recibín un montón de rechíos”. Agora séntese feliz polo acollemento: “Tiven moitísima sorte. As persoas están sendo 'supermajas', están ofrecéndose para axudarme dende todas as partes de Galicia e incluso xente que agora vive fóra de Galicia, pero que é galega”, comenta.

Como conclusión desa vórtice de apoio dixital, dá fe do “desexo da poboación galega de fomentar a lingua”, e así o repite en varias ocasións: “Os galegos teñen realmente moito orgullo da súa cultura e queren compartir a beleza da vida en Galicia cos estranxeiros; entón para min sempre foron e son súper supersimpáticos, son xente moi aberta e moi hospitalaria”.

O seu modus operandi pasa pola gravación das súas entrevistas cos neofalantes, a maioría cara a cara, aínda que tamén por videochamada, nas cales lles presenta “unha pequena enquisa sobre os seus hábitos lingüísticos diarios”. O seu obxectivo é rexistrar todas as conversas que poida ata a súa volta aos Estados Unidos, dentro de algo máis dunha semana.

Unha vez chegue a terras norteamericanas, os seus plans futuros pasan por presentar o seu traballo de campo “en congresos académicos”, mais antes deberá amosarllo aos seus profesores para “ir desenvolvendo a proposta da tese”, a cal se transformaría “nun estudo máis grande con máis fases, entrevistas en grupo, etnografía...”. O colofón, aínda por decidir, sería probablemente elaborar "un libro ou artigos académicos” co material apañado.

Un futuro en Galicia ou nos EUA?

“A miña idea é ser profesor nunha universidade dos Estados Unidos —actualmente xa imparte algunhas clases de español—, pero a gran vantaxe de ser profesor dunha lingua alí é que hai programas para ir a outros países nos veráns levando aos teus alumnos durante unhas 6-8 semanas”, conta Luke, esperanzado deste xeito e pensando xa nunha vida compartida entre os EUA e Galicia, concretamente en Ourense: “Penso en vivir en Ourense. Gustaríame facer este tipo de programación e ir fomentando a presenza dos estudos galegos nos Estados Unidos; vou explicarlles aos meus alumnos que España non só é as súas grandes cidades como Barcelona e Madrid, senón que tamén hai moitísimo en Galicia”.

Os que saben din que sempre hai que deixar algo sen visitar daqueles lugares que un descobre, e Luke xa ten o seu: “Encantaríame pasar máis tempo nunha aldea porque é unha parte da vida galega que non coñezo moito”. Quizais sexa daquí a uns anos, xa como ‘apóstolo’ do galego, cando poida cumprir o seu desexo.