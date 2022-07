Tres fuegos en Ribadavia y Melón, con llamas a 20 metros de las casas, calcinan 145 hectáreas

La de ayer, era una de las jornadas de alto riesgo en la provincia de Ourense en materia de incendios forestales, por la confluencia de altas temperaturas, que volvieron a rozar los 43 grados, sequía y viento y, finalmente se cumplieron las peores previsiones, en la llamada ya este verano “zona cero del calor”.

Solo en los tres incendios de la comarca de O Ribeiro, declarada de “riesgo extremo” esta semana, junto con las comarcas de Ourense y O Carballiño por las altas temperaturas, han ardido hasta la tarde de ayer, más de 145 hectáreas. Uno esos incendios comenzó en la noche del lunes en Ribadavia, y los otros dos los pueblos de Vilaverde y Barcia, en la parroquia de Quins, municipio de Melón.

“Fueron intencionados”

Estos dos últimos incendios, “fueron claramente intencionados, porque los dos fueron en dos noches correlativas, a las 22.00 horas y en los lugares más propicios para que el fuego se propagara con rapidez. El o los que lo hicieron, conocían perfectamente la zona. Prendieron fuego en el sitio perfecto, para que hiciera el mayor daño posible” lamentaba el alcalde de Melón, Emilio Díaz.

No fue necesario desalojar ninguna vivienda, pero los más de 100 vecinos y vecinas de Vilaverde y Barcia, “pasaron la noche en vela, y estuvieron regando el suelo para evitar que no se propagara a sus casas. En algún momento el fuego estuvo hasta a 20 metros de las viviendas ” señalaba el regidor de Melón. Destaca que “la actuación de la Xunta fue “rápida y eficaz, incluso abrieron con una máquina vías para evitar que el fuego pasara de un lado a otro. Pero fue una noche difícil” añade Emilio Díaz.

Ardiendo desde el lunes

Además, mientras estos tres fuegos seguían en plena actividad, en torno a las 17,00 horas de ayer, se producía otro incendio, este registrado en el municipio de Vilamarín, que obligó a cortar el tráfico entre los kilómetros 73 y 73,500 de la carretera Nacional 540, a la altura en Pitón, por la proximidad del fuego a esa vía. Dotaciones terrestres de extinción de incendios y medios aéreos tuvieron que acudir a la zona

Altísimas temperaturas, que alcanzaban el martes máximas históricas en la provincia de 43,7º, y que volvía a rozar los 43º ayer, mantenían activos a última hora de ayer estos fuegos, denominados en el argot de los técnicos como de “sexta generación”, por la rápida propagación que generan los mencionados factores ambientales de sequedad, calor y viento.

El incendio de Ribadavia, que había devorado hasta ayer más de 65 hectáreas, según la Consellería de Medio Rural, comenzó pasadas las 22.00 horas de la noche del lunes y permanece activo. En el control de este fuego, llevan trabajado 1 técnico, 18 agentes, 40 brigadas, 27 motobombas, 4 palas, 1 unidad técnica de apoyo, 7 helicópteros y 5 aviones.

El primero de los fuegos registrados en el ayuntamiento de Melón, parroquia de Quins, se originó a las 22, 30 horas de la de la noche del lunes y permanecía activo en la noche de ayer. Según las estimaciones realizadas a última hora de ayer por Medio Rural, afectó ya a una superficie de 35 hectáreas. En su control participan 6 agentes, 12 brigadas, 9 motobombas y 1 helicóptero.

El segundo fuego de esa misma parroquia de Quins, en Melón activo desde la noche del martes, afectó ya a a 45 hectáreas. En su control participan desde su inicio un total de 9 agentes, 14 brigadas, 11 motobombas, 2 palas, 6 helicópteros y 3 aviones.

10 hectáreas más en Vilamarín

Por lo que respecta al incendio que comenzó a las 16.23 horas de ayer en el núcleo de León, en Vilamarín, y obligó a cortar un tramo de las N-540, seguía activo al cierre de esta edición. Trabajan en su control 4 agentes; 7 brigadas; 5 motobombas; 1 pala; 1 técnico; 4 helicópteros y 5 aviones.

El director xeral de Montes tenía previsto acercarse en la noche de ayer hasta la zona de Franqueirán en Ribadavia, para evaluar la evolución de este incendio que comenzó en la noche del lunes, indica la alcaldesa de Ribadavia, Noelia Rodríguez.

“Se trata de una zona de bosque, que se había limpiado, es decir que el fuego estaría afectando también a masa arbolada, pero la zona está alejada de las casas, es decir que por ahora no afectaría a viviendas” indica la alcaldesa.

El termómetro alcanzó los 42,4º y se prevé que hoy pueda escalar hasta los 44º en la provincia

La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET volvió a situar en alerta roja las concellos de la cuenca del Miño, es decir Ourense, Ribeiro y O Carballiño por altas temperaturas en la jornada de ayer, situación que se mantiene hoy. La provincia se colocaba estaba ayer en alerta máxima, junto con Vegas de Guadiana y la campiña sevillana. No obstante y pese a las previsiones de la de la AEMET, el “kilómetro cero” del calor se registró ayer, según sus propio listado de máximas estatales, en Almonte, Huelva, con 45,6º y Olivenza en Badajoz que alcanzó los 45,4 º. La provincía de Ourense registraba las máximas temperaturas en la jornada ayer miércoles en A Portela, en el Concello de Vilamartin de Valdeorras, con 42,4º; en Ourense ciudad se rozaron los 42º, mientras que en San Clodio, en Ribas de Sil, las máximas fueron de 41º. No obstante MeteoGalicia, el portal meteorológico gallego, estima que la provincia se enfrenta a una nueva escalada de las temperaturas hoy con máximas que podían alcanzar los 44º. Por lo que respecta a la AEMET, había fijado previsiones para el viernes de 46º para Ourense, con lo cual se fulminaría de nuevo la máxima historica de 43,7º el martes. No obstante la meteorología l peortal estatal ya ha ido rebajando hasta los 43º las máximas previstas para Ourense, capital del calor.