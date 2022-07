Amigos das Termas reunió a los partidos políticos con representación municipal, además de a los ediles no adscritos que se marcharon de Democracia Ourensana, para abordar la situación de las termas del Muíño da Veiga y de A Chavasqueira para tratar de hallar una solución. La conclusión a la que llegaron en la reunión fue que “Flora Moure debe dimitir o que el alcalde la cese en sus funciones”. Y añaden que “si a la señora Flora Moure le queda un poco de dignidad debería dimitir porque nos ha mentido por activa y pasiva y hasta en tres ocasiones”. Además de la inhabilitación de las infraestructuras en A Chavasqueira y en Muíño da Veiga, critican el horario de las que están abiertas. Amigos das Termas expone que “no entendemos como en Barbantes están abiertas de doce a la mañana a doce de la noche y aquí hay yoga de 20.00 a 21.00, que muy bien que se celebren estas cosas, pero que no se pueda prolongar el horario de las pozas más allá de la 20.00 horas. Y que no nos diga que lo pone la ley o la normativa porque no lo pone”.