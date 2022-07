“Cerrado temporalmente”, informa una señal que indica la dirección en la que se encuentra el camping de Untes. El cartel tendría que decir realmente “cerrado desde hace 7 años”. Ese e el tiempo que lleva el amping municipal de Untes, propiedad del Concello y el único del municipio, cerrado al público, clausurado desde 2015 y actualmente devorado por la maleza, incumpliendo así un decreto que fue publicado por el propio alcalde, y que obliga a todos los propietarios a desbrozar sus terrenos, para prevenir incendios salvo pena de multas.

El proyecto encargado a un equipo de arquitectos de Ourense, para reconvertir el camping, en una zona “vip”, bajo la denominación de “glamping” o “camping con glamour”, siguiendo las normativa de unas instalaciones de acampada de alto nivel, como la que hay en otras zona Europa, colisionó con la realidad, pues hacía falta un complejo proyecto de canalización de aguas residuales del que carece.

Cuando se construyó, después de más de veinte años de gestiones, se solventó el problema con una fosa séptica al igual que ocurre con los vertidos de la viviendas de un núcleo próximo de Untes.

Hace ya más de año y medio el BNG hizo una pregunta en junta de área municipal, para conocer qué ocurría con estas instalaciones que han sufrido ya un total deterioro y expolio de grifos, fregaderos y de todo el material que tenían las diferentes edificaciones.

La respuesta fue que hacía falta un buen plan de residuales, y que sería complejo, pero no quedó claro qué área debería de responsabilizarse de la obra. Casi os años después no hay respuesta. El proyecto de “camping con glamour” , que tenía un presupuesto de ejecución entonces de más de 800.000 no tiene fechas. Lo único claro es que ahora costará mucho más.