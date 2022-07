Cabezas vuelve 15 años después, para tratar de rescatar el Concello para el PP

A las 20 horas de hoy remata el plazo para la presentación de precandidaturas al congreso local del PP, en Ourense, que se celebra el 23 de julio, y se prevé que la de Manuel Cabezas, alcalde de la ciudad de 1995 a 2007, será la única que se presente dentro del partido, con lo que se cumpliría una de las aspiraciones que, dicen, tiene el exregidor, que su elección para encabezar la lista sea por aclamación, de hecho se han estado recogiendo avales en la sede del PP con este fin.

Hace ya unos meses que, como adelantó FARO, desde el PP se le había propuesto a Manuel Jaime Cabezas Enríquez, (Ourense, 1953), ser el candidato a la Alcaldía de Ourense, amparados en la gestión realizada durante sus doce años y tres gobiernos locales que revalidó con mayorías absolutas para el Partido Popular.

A partir de 2007, cuando Cabezas dejó la Alcaldía, el PP no volvió a recuperar el Gobierno local hasta 2015, con Jesús Vázquez, pero con solo 11 escaños, frente a los 14 necesarios para una mayoría absoluta, lo que supuso un camino tortuoso, para ese gobierno en minoría del PP, que le impidió ejecutar la mayoría de los proyectos previstos.

En los últimos comicios, los de 2019, el PP volvió a bajar, esta vez a 7 concejales, lo que le obligó a sellar un complejo pacto de gobierno que colocó a Gonzalo Pérez Jácome a la Alcaldía.

El hecho de que los 9 presidente del distrito del PP en la ciudad, dieran una rueda de prensa hace dos semanas , para confirmar que Cabezas –que ha guardado silencio todo este tiempo– era “el mejor alcalde de la historia reciente de Ourense, un ejemplo inmejorable de gestión” señalaron, daba las claves de que la idea de rescatar al que fuera el regidor más votado de forma consecutiva desde la democracia, era algo más que un rumor.

“Él es sinónimo de gestión y de la mejor política. Su liderazgo es lo que necesita esta ciudad, para afrontar los retos que están en el horizonte y que Ourense pueda explotar todas sus potencialidades”, señalaron los presidentes de distrito.

Esta es además la alternativa preferida, como él mismo dijo, del presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, quien tiene libertad, pactada con el PPdeG, para hacer su lista local.

Se habla, y mucho de encuestas internas en toda Galicia, que no darían aún en ese momento mayorías en Ourense, pero sí una fuerte subida (en la actualidad el PP tiene 7 ediles de 27), lo que supondría un especial acicate para el PP, y en especial para el presidente provincial, Manuel Baltar, pues, aunque, en el peor de los casos para el partido, no consiga a la mayoría absoluta si obtendría un número mayor ediles, lo que le garantizaría ese diputado que lo mantenga al frente de la Diputación, y evitar ( o no) esa minoría que le obligó en el actual mandato a ese difícil pacto con DO.

A partir de las 20 horas de hoy se despeja la incógnita. Tras la presentación de precandidaturas, (la disciplina del PP da por hecho que, salvo sorpresas, será solo la de Cabezas), daría lugar a un proceso de trabajo entre los días 13 y el 18 de julio para luego llegar al Congreso del 23 del que se prevé salga el candidato.

Libertad para hacer su lista y posible continuidad de algún edil popular

El regreso de Manuel Cabezas se hará, según fuentes próximas al partido, dándole libertad para elegir su lista. De ahí el incesante rumor de que el actual edil de Ciudadanos, Pepe Araújo, regresará al PP, en este próximo mandato, dada su buena sintonía con Cabezas. Un rumor que el aludido no ha querido ratificar ni desmentir por ahora. Ya se habla incluso de un profesional de Ourense, como posible cabeza de lista, en el caso de que Ciudadanos, en horas bajas, consiga avales para presentar una nueva lista al Concello de Ourense. Cabezas, conocido por su “mano de hierro en guante de seda” a la hora de poner orden en sus equipos de gobierno ya tendría su lista, pero, respetando posiblemente a algún edil y edila actual, para integrar a las “familias” del PP.