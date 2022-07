Manuel Cabezas, el que fuera alcalde de Ourense entre 1995 y 2007, es ya de forma oficial, el único precandidato que presentó sus avales, para optar a la presidencia de la Agrupación Local del Partido Popular en la ciudad. No tendrá por tanto ningún obstáculo para salir elegido ya y demás por aclamación, como presidente de esa agrupación local, en el congreso extraordinario que se celebra el día 23 de julio. Cabezas inicia así el proceso orgánico, que rematará con casi total seguridad en su destino político, su futura presentación como candidato a la Alcaldía de Ourense, a la que optará 15 años después de haber dejado el bastón de mando del Concello.

El comité organizador del congreso local extraordinario se reunirá este martes, para validar los avales y, si procede, declararlo candidato único a la presidencia de la agrupación local del el PP de Ourense de cara al congreso local extraordinario del 23 de julio. Antes se desarrollará la campaña interna, entre los días 13 y 18 de julio.

El precandidato presentó sus avales en la tarde de ayer, última día del plazo, y dejó clara su voluntad de volver a liderar el PP de la ciudad para “abrir un nuevo ciclo político en esta ciudad”, apoyado en un “movimiento que va de abajo a arriba y que no podemos dejar de escuchar. “. Fue más claro aún al declarar que “ahora, con esta ilusión armaremos un nuevo proyecto ganador para v volver a gobernar esta ciudad en solitario”.

En su calidad de candidato único al congreso local, Manuel Cabezas expresó su agradecimiento a las bases, a los presidentes de distrito y a todos los vecinos ourensanos que “me han animado a dar este paso, para revitalizar el partido a nivel local, y para construir un proyecto de futuro, que retome el camino a través del que gobernamos Ourense entre 1995 y 2007”.

Una vez dado este paso, el precandidato expresó su agradecimiento “a las bases, por expresar su deseo de que asuma la dirección del partido a nivel local”, además de a los “nueve presidentes de distrito por trasladar en su reunión del pasado 4 de julio esta postura colectiva, firmemente constatada al recibir el apoyo de la militancia para avalar mi candidatura”.

No en vano esos 9 presidentes de distrito, cerraron filas para que Manuel Cabezas presentara sus avales como la mejor opción, dijeron, para llevar las riendas del partido en la ciudad.

“Hoy presento mi candidatura para volver a liderar el PP de la ciudad. Acepto este reto, y así se lo he trasladado a los presidentes de distrito en la reunión que hemos tenido esta tarde”, continuó Cabezas, después de oficializar su precandidatura al entregar los avales al presidente del Comité Organizador del congreso local extraordinario, Jorge Pumar.

El precandidato a la presidencia local del PP de Ourense señala que “he dado este paso adelante animado por el deseo de tanta gente, que me ha pedido que revitalice el partido a nivel local, para que el partido pueda volver ser lo que fue en esta ciudad”.

Cabezas avanza su voluntad de liderar un “proyecto de futuro y ganador” para que el PP de Ourense retome “el camino a través del que gobernamos la ciudad entre 1995 y 2007, logrando esa transformación de la ciudad que muchos recuerdan y me trasladan, definiéndola como una etapa de progreso y eficaz gestión municipal con la que los vecinos se sienten identificados y orgullosos de su ciudad”.

Manuel Cabezas incide en la necesidad de “recuperar el orgullo colectivo por vivir en Ourense”. En esta línea de trabajo, explica que “no ha sido solo la militancia del partido la que me ha pedido que dé el paso. Muchas personas a título individual, algunas conocidas y otras no, me han manifestado su ilusión por recuperar lo que hicimos a lo largo de esos 12 años de gobierno municipal”.

Con este horizonte, Cabezas declara su deseo de tomar las riendas del PP de la ciudad en el congreso extraordinario que se celebrará este sábado 23 de julio en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y “abrir una nueva etapa de ilusión en Ourense”, apoyado en un “movimiento que va de abajo a arriba y que no podemos dejar de escuchar. Ourense merece desarrollar un nuevo ciclo político y entre todos lo conseguiremos. Porque estoy seguro de que con esta ilusión armaremos un proyecto ganador para volver a gobernar esta ciudad en solitario”.

El PSOE será el último de los grandes partidos en desvelar a su candidato, que podría decidirse en primarias

Nunca estuvo tan claro que un precandidato a un cargo orgánico va a ser candidato a un cargo político, la Alcaldía de Ourense, como en el caso de Manuel Cabezas. Su precandidatura a la presidencia de la agrupación del PP en la ciudad es ya la confirmación de que el aspirante del PP a la alcaldía será el mismo que quería el presidente provincial del partido, Manuel Baltar, que fue el primero que dejó caer, no por azar, que la apuesta más sólida para revalidar esa mayoría absoluta que tantos años – desde 2007– lleva sin reconquistar el PP en la ciudad, era Cabezas.

También el actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, fue el primero en ratificar que será de nuevo el candidato de DO en las elecciones de mayo de 2023. No tuvo que consensuar con nadie, porque su partido es él. La pasada semana hacía lo propio el BNG y ratificaba que el actual portavoz municipal, Luis Seara, será también el cabeza de lista en Ourense.

Solo queda otra fuerza mayoritaria, de las que se llaman con “opción de gobierno”, por desvelar sus cartas: el PSOE, y todo apunta a que va a ser la más compleja. En el PP hubo otras aspiraciones a presidir la agrupación local, pero no hicieron ni el amago ante la orden de que solo podría ser Cabezas. Pero en el PSOE, el actual portavoz Rafael Villarino insiste en que tiene que encabezar la lista de 2023 por haber sido el candidato más votado en 2019. La otra opción en lid es la viceportavoz municipal, Natalia González, que representa a otra parte del partido. Todo apunta a que se va a dirimir en primarias. Sería el único de los candidatos elegido de forma interna por las urnas.