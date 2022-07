Vinos Blancos

Vinos tintos

Después de dos años de parón de esta cita ferial por la pandemia, una etapa en la que, pese a todo, no dejó de consolidarse el éxito internacional de los caldos de la Denominación de Origen Valdeorras en todo el mundo, multiplicando sus ventas, no solo en España, sino en exportaciones, que alcanzaron cifras históricas e agosto de 2020 a 2021 de 467.471 litros vendidos –lo que supone el 12,76 % del total de toda la producción de la D.O. en ese mismo periodo– a desde Estados Unidos a Nueva Zelanda, el Consejo Regulador Valdeorras, inauguró ayer, con el mayor de los optimismo, su XXIII Feira do Viño, con la participación de 20 bodegas, y un amplio programa cultural y de animación anexo.

“El sector vitivinícola valdeorrés disfruta de buena salud. Cada vez son más los viticultores que apuestan por realizar nuevas plantaciones en nuestro territorio amparado. En los cuatro últimos años, por ejemplo, duplicamos la producción de godello, una variedad que, cómo todos sabéis, vive un auténtico boom y del que es cuna nuestro territorio amparado” señaló el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Valdeorras, José Luis García Pando, durante la inauguración de la feria en la Plaza de Viloira de O Barco.

El conocido actor y monologuistas Fede Pérez, fue el encargado de dar lectura al pregón de una cita muy esperada, tras dos años de suspensión y por tanto especial, por lo que aunque las catas y degustaciones son el centro de la feria se apostó por un programa de actividades paralelas, para todos los públicos, catas maridadas de vinos de la comarca con diferentes panes, empanadas de las indicaciones Protegidas Pan de Cea y Pan de Galicia; así como con quesos de diferentes denominaciones de origen gallegas. También se programará una cata con otros productos agroalimentarios, o cita con la cultura, con actos dedicados a Florencio Delgado. La música con los Íñigos y la Charanga Támega amenizó una cita muy participativa, que venció también a esa temperaturas de más de 38º ayer, y que superarán los 39º hoy en O Barco.

La actividad sigue hoy domingo, con un curso de iniciación a la cata de vinos que se desarrollará, igualmente, en los Jardines de la Casa Grande de Viloira. Ya por la tarde, se ofrecerá una cata de una selección de vinos de Valdeorras maridados con pinchos elaborados por el Café Teatro. No faltarán los hinchables y juegos para los niños y niñas durante los dos días de la feria.

El recinto ferial abre de 12,30 a 14,30 horas y de 19,30 a 23,00 horas. El precio de las copas se fijó en dos euros en esta edición.

Primer premio en blancos para Guitián Godello Lías; en tintos, para Lagar do Cigur

Dentro de la programación de esta cita ferial, se celebró la entrega de los Premios de la XXIII Cata Oficial de la Feira dos Viños de Valdeorras, en el que participaron las 20 bodegas que este año promocionan sus blancos y tintos en los distintos stands que mañana y pasado se desplegarán en la barquense plaza de Viloira. El acto estuvo presidido por el conselleiro do Medio Rural, José González, quien puso en valor “la estrategia de dinamización económica, territorial y turística de las comarcas vitivinícolas de Galicia”. En su intervención, el presidente del Consello Regulador de la D.O. Valdeorras, señaló que todas las bodegas con referencias en el certamen deben considerarse ganadoras. “Sacar adelante un añada debe ser visto ya como un éxito, como todo lo que tiene que ver con el ciclo de la vid”. Las 20 bodegas participantes presentaron a concurso un total de 42 referencias distintas de las cuales eran 22 blancas y 20 tintas.

En vinos blancos el 1º Premio fue para Guitián Godello Lías de Bodega A Tapada; 2º Premio- Joaquín Rebolledo Godello de Bodega Joaquín Rebolledo.; 3º Premio- Lagar do Cigur Godello de Adega Melillas e Fillos.

1º Premio- Lagar do Cigur Mencía de Adega Melillas e Fillos;2º Premio- Viñaredo Mencía de Bodega Santa Marta; y 3º Premio- Joaquín Rebolledo Mencía de Bodega Joaquín Rebolledo. Las menciones especiales “vinos de otras añadas” han sido para Joaquín Rebolledo Tinto Barrica de Bodega Joaquín Rebolledo, en primer lugar, y Escada Garnacha, de Adega Alán, en segundo lugar.