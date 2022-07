El talento que estrenó Aeroespacial retorna a la UVigo

Uxía García Luis (Ourense, 1998), Marco Casanova Álvarez (Bande, 1998) y Enrique Aldao Pensado (Carballo, 1998) son estudiantes de la primera promoción del grado en Enxeñaría Aeroespacial que implantó el campus de Ourense en 2016. Se graduaron en 2020, en plena pandemia, y continuaron su formación de posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid, una de las más importantes de España en el ámbito de la ingeniería y entre las más modernas en cuanto a equipamientos. Pero a la hora de dar el siguiente paso para conseguir el último y más importante grado académico que otorga la universidad, los tres han elegido regresar a casa, la UVigo.

Su programa es el doctorado en Tecnoloxía Aeroespacial: Enxeñarías Electromagnética, Electrónica, Informática e Mecánica, coordinado por Fernando Aguado y con sede en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de Vigo, pero que les vincula de forma directa con su centro de origen, la Escuela de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo de Ourense, donde imparten docencia sus tutores de tesis y en la que se ubican los laboratorios en los que desarrollan su investigación. “Es verdad que podían haberse quedado en la Universidad Carlos III, pero deciden volver; eso indica el buen nivel que hay en la UVigo”, afirma el director del centro, Humberto Michinel.

Para realizar el doctorado es necesario cursar previamente un máster. La primera promoción se graduó en 2020, por lo que es ahora cuando aquel alumnado entra en la fase doctoral. Uxía, Marco y Enrique son los primeros que regresan a la UVigo y lo hacen convencidos de que es la mejor opción. Uxía y Enrique cursaron el máster habilitante en Ingeniería Aeronáutica que lleva años reclamando Ourense y no dudaron. Tampoco Marco, que hizo el postgrado en Ingeniería Espacial y desde hace un año es analista de naves espaciales en la Agencia Espacial Europea, ESA, en Alemania.

“Es talento que retorna a nuestra universidad después del máster; es muy positivo que seamos capaces de atraer alumnos que en su momento hicieron el grado aquí porque demuestra que se hace investigación que puede competir con otras universidades”, señala Humberto Michinel. Talento que podrá retenerse sin riesgo de ‘fugas’ cuando el máster habilitante se incorpore definitivamente a la oferta de Ourense, previsiblemente en el curso 2023-24.

Después de un año en Madrid, explica Marco Casanova, “desafortunadamente no he conectado tanto con la universidad como en Ourense, donde siempre me he sentido cercano y parte de la misma”. Afirma que el recurso “más valioso” de la UVigo son sus profesores, y destaca “la ilusión que ponen y lo abiertos que son a colaborar y trabajar en proyectos fuera de las actividades estrictamente docentes”.

Sus tutores, Fermín Navarro y Daniele Tommasini, ya lo fueron en el Trabajo Fin de Grado y con ellos ha seguido investigando. “La cercanía y predisposición de los profesores en la UVigo ha hecho que nunca haya perdido el contacto y aun estando en otra universidad me sentía más cercano a esta. Además, me han facilitado la opción en remoto y flexibilidad, que para mí es clave pues tengo que compatibilizarlo con un trabajo a tiempo completo en otro país lo cual al principio presentaba bastantes retos”.

Uxía García tampoco dudó. “Desde que finalicé el grado, trabajé de forma remota desde Madrid en un proyecto europeo con el Grupo en Tecnologías Aeroespaciales, liderado por Fernando Aguado y constituido principalmente por profesores de la Escuela de Aeronáutica. La experiencia fue tan buena, que cuando surgió la oportunidad de hacer el doctorado con ellos, no me lo pensé dos veces”. Aguado y Navarro son sus tutores.

Enrique Aldao siempre tuvo claro que quería hacer el doctorado. “Durante el máster seguí en contacto con mi tutor del TFG (Higinio González, que ahora dirige su tesis junto con Luis Miguel González) y publicamos juntos varios artículos científicos. Tras esta grata experiencia y el buen ambiente, decidí continuar en la UVigo y empezar la tesis”. A Enrique le atrae la carrera investigadora y ve en esta universidad “una buena opción”. Poder volver al centro en el que inició sus estudios, dice, “es un placer”.

Análisis termoelástico del satélite canario Tajinaste

Uxía García realiza su tesis doctoral en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). El trabajo consiste en la realización de un análisis STOP (Structural Thermal Optical Performance) al satélite Tajinaste que desarrolla este centro, y cuyo lanzamiento se prevé en tres años. Este tipo de análisis termoelásticos, explica, “son de vital importancia cuando se trabaja con requerimientos de apuntamiento muy estrictos, como son los telescopios de observación astronómica. Sin embargo, no existen unas directrices claras sobre cómo llevarlos a cabo”. Su equipo ha sido invitado a colaborar con el grupo de trabajo termoelástico de la Agencia Espacial Europea (ESA). La primera reunión será en septiembre. Ese mismo mes, presentará los primeros resultados de su tesis con Fernando Aguado en el International Astronautical Congress, en París.

Abordar problemas astrodinámicos y diseño de misiones espaciales

Marco Casanova trabaja como analista de naves espaciales en la ESA, en la misión Gaia, y su doctorado se centra en la astrodinámica y, en particular, en el desarrollo ‘in-house’ de un ‘software’ con el que estudiar múltiples problemas astrodinámicos y optimizar el diseño de misiones espaciales en base a las estrategias propulsivas empleadas.

“Entre los casos que ya estamos estudiando está mejorar las estimaciones de la posición de asteroides con probabilidad de colisión con la Tierra y nuevas estrategias de defensa planetaria para ser capaces de cambiar su trayectoria”.

Algunas tan “sorprendentes, describe, “como pintarlos para potenciar el efecto de la radiación solar en su superficie”. Su estudio también busca optimizar las trayectorias de futuras misiones a Marte con propulsión eléctrica usando la Luna como punto intermedio.

Tecnologías de reconstrucción tridimensional a partir de sensores

La tesis de Enrique Aldao aborda el estudio de tecnologías de reconstrucción tridimensional a partir de sensores como LiDAR o técnicas de visión artificial para desarrollar soluciones en ámbitos de navegación y control aeroespaciales. Para volar un dron en España, explica, “necesitas mantener contacto visual directo con la aeronave para asegurarte de que no ocurra ninguna incidencia y esto limita mucho las operaciones.

Con estas tecnologías, como los LiDAR y la visión artificial, se pretende sustituir a la persona que vigila por cámaras o sensores. Esto permitiría realizar nuevos tipos de operaciones como la entrega de paquetería o labores de vigilancia a distancia”. Su tesis, añade, “se centra en el procesado de datos de estos sensores y en el desarrollo de algoritmos de navegación que permitan al dron actuar si detecta alguna amenaza”.