Los ourensanos dispondrán, por fin, de una unidad de ictus y no tendrán que desplazarse a otras ciudades. El Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) contará con esta zona específica, sumándose así a las ya existentes en Santiago, A Coruña y Vigo. La Comisión de Sanidade del Parlamento de Galicia aprobó ayer con los votos a favor de todos los grupos la iniciativa de la diputada socialista Marina Ortega, que reclamaba a la Xunta este servicio y que funcione las 24 horas, todos los días del año. A mayores, la parlamentaria exige los recursos humanos y materiales necesarios para su óptimo funcionamiento. Y es que Ourense es la provincia con el mayor índice de envejecimiento de toda Galicia y la segunda de España.

Los especialistas llevan tiempo alertando de las consecuencias de que Ourense no disponga de esta unidad, por lo que Ortega defendió una proposición no de ley con el objetivo de paliar los perjuicios a los que se ven sometidos muchos pacientes, a los que hay que desplazar a otros lugares de Galicia. Argumenta que hay que “blindar a la única provincia gallega que carece de una unidad tan importante”. Señala que “no podemos permitir que una sola persona quede peor por no activar rápidamente todos los recursos que tenemos a nuestra disposición”. Añade que “no es justo decir que se está haciendo desde hace dos meses, cuando los propios profesionales lo desmentían y alertaban de que no hay recursos materiales y humanos”.

Por su parte, para la diputada del PP, Marta Rodríguez-Vispo, “este nuevo servicio será realidad por la decisión de la Xunta de destinar fondos europeos para la compra de nuevos equipos de radiología vascular intervencionista, así como por la inversión de 2,9 millones de euros en la reforma del área de radiología vascular en el hospital ourensano”.

Estos nuevos equipos de radiología vascular intervencionista permitirán renovar la sala existente en el CHUO con la última tecnología y dotar una nueva de neurorradiología intervencionista. “En este momento, y después de la aprobación por parte de la Xunta del anteproyecto de obra en el CHUO, está pendiente de informes técnicos para proceder a la licitación en las próximas semanas del proyecto de ejecución y obra de reforma del área de radiología vascular, por un importe de 2,9 millones”.

La mejora, añade Vispo, “supone un gran salto tecnológico, ya que no solo se mejora la visualización y el tratamiento de la patología cerebral, sino también la precisión, además de disminuir la dosis de radiación que recibe el propio paciente”.