Julio Rivera, el pintor de vanguardia y dinamizador del vivo Ourense post-Movida

“Lo más admirable es ver como alguien que falleció tan joven, con solo 31 años, pudo dejar un legado pictórico tan prolífico en pintura y en otros campos, ademas de totalmente contemporáneo en su momento, y que sigue siendo actual 30 años después. Sin duda Julio Rivera fue un genio” , afirma Eva Torres, comisaria de la exposición inaugurada en la sala Valente de Ourense, que recopila gran parte de su obra pictórica, y de las diversas facetas profesionales y culturales que abordó Julio Rivera (Ourense, 1959-1990) el pintor, abogado y artista polifacético fallecido de foma prematura.

Era de esa generación que nació en el franquismo, y debutó de forma decidida en democracia, con un aire totalmente creativo y de activismo social y cultural, tanto en su faceta profesional de abogado, como en la participación en todos los foros y actividades que pudieran seguir abriendo ventanas. “Con el programa satírico “O pazo de xa foi” , de emisión diaria en Radio Nacional, tuvieron un éxito enorme”, recordaba ayer la comisaria de la muestra, “legaron a sacar parte del entramado del salón de plenos del Concello a la Plaza Mayor, para emitir desde allí plenos simulados en directo”.

Estaban desde el inicio Julio, Javier Páramo y Arturo Alonso “y en esos plenos satíricos en la Plaza Mayor llegaron a ponerse máscaras con las caras de los concejales de la época, pero las críticas eran de tal modo que los aludidos no se molestaban”. indica, Luis Rivera, hermano del pintor homenajeado y organizador de la exposición inaugurada ayer. a través Asociación Memorial Julio Rivera, “y en colaboración con el Concello de Ourense, sin cuyo apoyo total, sería imposible llevar a cabo esta muestra” señaló Luis.

Él es uno de los 6 hermanos de esta conocida familia ourensana que han colaborado, recopilando también obra dispersa del autor por diversas ciudades.

El presidente del Parlamento de Galicia Miguel Santalices, el alcalde de Ourense, el director de Cultura, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome el vicepresidente de la Diputación Rosendo Fernández o la presidenta de la CEO entre otros muchos amigos, familia y representantes de la vida social, cultural y empresarial asistieron a la inauguración de esta muestra antológica.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, también resaltó esa faceta de Rivera como “artista implicado con la ciudad, dinamizador como pocos”. De ahí que esta exposición tenga entre sus objetivos, ese merecido homenaje, y la posibilidad de visualizar su obra.

Una exposición que la asociación tenía en mente hace tiempo. El detonante, recuerda Luis Rivera, se produjo cuando “Modesto Álvarez, gran amigo de mi hermano me dijo : “Esta noche soñé con Julio. Tenemos que hacer ya esa exposición”. Modesto falleció, pero los sueños colectivos, se cumplen.

Eva Torres: “Es el referente de una generación creativa y socialmente inquieta”

Eva Torres, comisaria de esta muestra, es además una ferviente admiradora del artista, de trazo único que era Julio Rivera “y de su carácter polifacético y multidisciplinar, como miembro de una generación creativa y socialmente muy inquieta en aquellas años de lo que fue la Movida”. Desde este punto de vista, la muestra recoge mas de 70 obras, algunas inéditas “muy basadas en escenas, rostros, bocas, muy de descripción humana”, pero también entre la lista facetas de Julio y de su grupo cultural, destacan curiosidades, como el acuerdo con la firma Roca, que les cedía urinarios, para pintarlos “al estilo Duchamp , y alguno de ellos aparecen en la muestra” indica Torres. Su estilo es “arte contemporáneo, pero en la línea de Warhol de mediados finales del 20, después de la Movida madrileña”. Por eso la muestra, recoge no solo la obra de Julio Rivera, premiado ya en algunos certámenes en su momento, sino parte de esos otros retazos del dinamizador cultural y social “con vitrinas con fotos precisamente de ese ”Pazo de Xa foi”, que era una especie de también de foro crítico,” indica Torres. La muestra es un recorrido por ese universo de amigos y familia –un concepto tan importante este último para la larga saga de los Rivera salpicada de artistas– pero también hay luego “esa parte en la que ya llega la enfermedad, más oscura, c que desvela cierta recesión, con cruces, rostros oscurecidos, pero no deja de ser una fase más de expresión del artista” apunta Eva Torres. Si hubiera que definirlo “sería como alguien absolutamente actual, pese a haber fallecido hace más de 30 años” indica Torres, quien pese a su honda formación en el ámbito de las artes, destaca su admiración no solo por el talento artístico de Rivera, sino por todo el proceso coadyuvante que rigió su vida, la de dinamizador de primer orden del arte, la cultura y de las ideas. Porque no hay ética sin estética, y podría decirse que a la inversa. La Sala Valente, está en el número 20 de calle del Paseo y el horario de visita es de 11:30 a 13:30 horas y de 18:30 a 21:30 horas, cerrando los domingos a la tarde y los lunes.