En la novena edición del Ribeiro Son de Viño 2022 se citarán 6 Adegas de la Denominación de Origen Ribeiro: Antonio Montero, Bodega Alanís, Catro Parroquias, Eduardo Peña, O Cotarelo y Viña Costeira con sus mejores vinos al son de la música de Immaculate Fools, Los Estanques, Eladio y los Seres Queridos, LaMontagne & PicoAmperio y La Duendeneta DJ.

Las degustaciones de vino y la música en directo se podrán disfrutar en este festival este sábado día 9 de 12.00 a 23.00 horas, en el Náutico de San Vicente do Mar, en O Grove

El primer Ribeiro Son de Viño se celebró en 2013 y según el presidente del Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, Juan Manuel Casares, “es un formato que está muy consolidado pero, esta edición tiene una característica especial respecto al resto, y es que está dirigida de manera específica a un sector de los consumidores que es la gente joven”.

Otros eventos promovidos por el Consello Regulador son la “Feira do Viño do Ribeiro”, la gala de Premios D.O. Ribeiro y Cata a Arte.

En la presentación del festival que se celebrará este sábado en San Vicente, Casares anunció un nuevo evento de la D.O. que tendrá lugar en Baiona el 13 de agosto. Se trata de una fiesta de verano para los amantes del pop-rock y la música de autor.