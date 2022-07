El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció este domingo una línea de ayudas de más de 800.000 euros dirigidas a mejorar los espacios termales de ocio y bienestar.

Durante una visita a las termas de Pozo de Teáns, coincidiendo con la reapertura de estas instalaciones en Salvaterra do Miño, Rueda explicó que esta nueva línea de ayudas supondrá mejoras en las termas de As Burgas, Burga do Canedo y A Chavasqueira, en la ciudad de Ourense, así como en la zona termal de Bañiño (Punxín), en las de Barbantes (Cenlle), así como en las de Teáns.