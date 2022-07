La moción de Jácome pidiendo la dimisión de Paula Prado abre la brecha del bipartito

A un año de unos disputados comicios municipales, en los que se juega, el regreso –o no– de Jácome a la Alcaldía (todo depende del difícil juego de las mayorías), la brecha del bipartito PP-DO quedó ayer aún más patente, tras la moción presentada por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, contra sus socios de gobierno, pues en ella pedía el apoyo plenario, para solicitar la dimisión como diputada de Paula Prado, la secretaria xeral del PP, por decir que el AVE, “no llegó a Galicia”, cuando llega hasta Ourense desde diciembre del pasado año. Jácome considera esto un “ultraje” para la ciudad, y un ninguneo. A eso sumaba en su moción una serie de obras inconclusas o aún si iniciar, que ratifican que Ourense es “la cenicienta” de Galicia para el PP, según el alcalde.

El tema se acabaría torciendo para Jácome, que acabó retirando la moción antes de su votación, , para no tener que incluir una hábil enmienda de adición del PSOE. Los socialistas, que apoyaron en todo momento la petición de dimisión de Paula Prado, le dijeron luego que solo apoyarían su moción, si además incluía la petición de dimisión de Miguel Tellado, vicesecretario general de Organización del PP, porque, él ratificó también que el AVE no había llegado a Galicia. Jácome no entró en guerra con Tellado y retiró la moción

El PP le canta las cuarenta

La brecha del bipartito la dejó clara la portavoz popular, Flora Moure, cuando llamó necio, pero con subterfugio, a Jácome, al arrancar la explicación del PP sobre esta moción, con una Monxina de Confuncio: “cuando el sabio señala la luna el necio mira al dedo”, pues, los populares entienden que el debate que traía el alcalde al pleno era “banal y surrealista”, claramente Paula Prado quería decir que el AVE no había llegado al resto de Galicia. “Gobier o y déjese de juegos”, le dedicó Moure a Jácome, al tiempo que mostró el hartazgo del PP, por “sus faltas de respeto” que han sufrido en especial “las mujeres de la corporación”, e incluyó prensa, funcionarios, concejales y un largo etcétera, “y en general todos aquellos, que le pillan con el día cruzado”, dijo. Ante las acusaciones de misoginia, que le dedicó el portavoz del PP, Rafa Villarino, el alcalde señaló que “eso es como si le llamo yo nazi; sería una acusación falsa” y señaló que “flaco favor le hace las mujeres” indicó “frivolizando con ese tema”.

Ante las diferencias de PP y DO, Villarino los acusó de tener “un pacto en fraude moral”, en el que “ambos traicionaron a sus votantes, y ambas fuerzas gobiernan en contra de sus principios”.

El alcalde trató de sonsacar a Araújo (C´s) sobre su posible regreso al PP

El alcalde dio pábulo ayer a un rumor, que a desde hace semanas circula en el Concello, como es el regreso del actual edil de Ciudadanos, Pepe Araújo a las filas del PP, donde fue concejal hasta 2019, si se confirma otra hipótesis aún no oficial, la configuración de una lista popular al Concello, con el exalcalde Manuel Cabezas, como candidato y la recuperación de Araújo en esa lista. De hecho este último ya estuvo en el gobierno Cabezas. No será hasta el 11 de julio cuando se conozcan las candidaturas al congreso local, y todo apunta que solo será una y si el que se presenta a la secretaría local del partido es Cabezas, el candidato al alcalde estaría ya negro sobre blanco, es decir más que claro. Pero ayer, dentro de ese pique habitual entre Jácome y Araújo, el alcalde, ante la solicitud que había hecho el edil de Ciudadanos, de que se debatiera antes su moción, que solicitaba máquinas de recogida de envases con incentivos para los que potencien el reciclaje en la ciudad, porque tenía que irse, el alcalde le preguntó si en realidad se iba porque no podía votar a favor dimisión de la secretaria del PP, dijo, porque podría ir de nuevo en esa lista municipal. La moción se aprobó, y Araújo dio las gracias al alcalde por la “preocupación” por su futuro político. Pero no aclaró ni desmintió si , como se dice, regresará al PP.

El presidente de asociación Carlasca expuso de viva voz las carencias de A Carballeira

De viva voz y al remate del pleno, recogiendo un derecho que brinda el reglamento, el presidente de la Asociación de Vecinos Carlasca, de A Carballeira, Arturo Rodríguez, dio cuenta en el hemiciclo municipal de todas las quejas pendientes de este barrio. Desde la rampa mecánica prometida en Avenida Portugal y que el alcalde afirmó que está ya en marcha, a sus quejas por la falta de PXOM, la tardanza en la ejecución del proyecto de mejora de avenida de Portugal, o el soterramiento de Plaza de la Legión, una antigua promesa que , al parecer, no figura en el PXOM. También tachó de “aberración” el proyecto de gasolinera de Marcelo Macías aún sin licencia.