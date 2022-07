La inflación preocupa al turismo, que espera llegar a una ocupación del 80%

El lleno total este verano es una incógnita que no se atreven a anticipar en los principales hoteles de la ciudad. La inflación derivada del elevado coste energético y la guerra de Ucrania preocupa al sector, que teme una nueva oleada de contención tras el duro impacto que supuso la pandemia. En cualquier caso, la Federación Provincial de Turismo espera superar el 80% de ocupación este verano.

El mes de junio se cerró con buenos resultados, según los datos aportados por establecimientos como Os Carrís y Barceló, pero julio arranca con porcentajes del 48% y el 65-70%, respectivamente. Un inicio de temporada “flojo”, afirman desde el Hotel Eurostar Auriense, en O Cumial, que tiene reservas para la mitad de su capacidad cuando lo normal en esta época sería estar rozando el lleno.

El director del Hotel Barceló, Javier Estefanell, señala que, pese al actual escenario de incertidumbres, junio ha ido “aceptablemente bien”, recuperando niveles prepandemia, “e incluso mejor en el acumulado del primer semestre”. Las previsiones para julio y agosto son “prometedoras”, señala, con una estimación del 65-70% y 85-90%, respectivamente, “incrementando ocupación y precios respecto al verano de 2019 y 2021, que fue intenso”.

El presidente de la Federación Provincial de Turismo, Ovidio Fernández Ojea, destaca el factor AVE y confía en que esta opción de transporte beneficie a la provincia en un contexto de precios de carburantes “insoportables”. A pesar de la incertidumbre, ve posible “superar el 80%”. “Hay movimiento de turistas y excursionistas, y el AVE influye mucho”, añade.

Esta previsión podría ser mayor, indica, con una ciudad de Ourense “más a punto”. En esta línea, critica que en los últimos años las sucesivas corporaciones no hayan logrado ponerse de acuerdo para sacar adelante un nuevo PXOM. “En la ciudad no hay mejoras y me preocupa el boca a boca”, dice, en alusión también a la piscina termal y las pozas que continúan cerradas. “Esta ciudad es muy bonita y atractiva, pero ha perdido mucho tiempo”, lamenta.

Destaca también el tirón de la Ribeira Sacra, un espacio que “no se puede ver en un día; hay que visitarlo con calma”. De hecho, su aspiración es que el sector consiga subir la estancia media a 3,5 días “para demostrar que la provincia puede retener turismo”.