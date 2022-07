Cebos eco con aroma a chocolate contra la plaga de roeedores en la ciudad

Calor, solares con maleza y bolsas de basura arrojadas en la calle han sido, al menos en parte, el caldo de cultivo para que se multiplique en la ciudad una población no deseada de vecinos, una colonia de ratas que ha provocado quejas de asociaciones vecinales de distintos puntos de la ciudad, en especial del casco viejo.

El BNG presentó ayer al pleno una moción para pedir medidas urgentes desde el Concello para frenar esa plaga, que puede transmitir también graves enfermedades en humanos, alertaron, y que tiene relación también con la proliferación de solares abandonados.

En su respuesta, para defender los trabajos de desratización que se realizan, el edil de Medio Ambiente, Jorge Pumar, desveló medidas que se están llevando a cabo. La primera, aprovechando además la ordenanza de limpieza de solares, ha sido la visita y control de más de 2.500 solares de la ciudad, de los cuales a solo una pequeña parte, 56, no pudieron entrar o exigir que se actúe, porque se desconoce el propietario.

Descarga de Co2, y ""recuento" de víctimas

Además de las campañas habituales de desratización, que se realizan con la regularidad marcada, pero solo se puede hacer un tope al año permitido por ley al usar agentes químicos, para poder frenar la colonia de roedores, se ha contratado también de unos cebos, de los que mostró un modelo en el pleno y que son no químicos: recurren al aroma de chocolate para atraer a los roedores y, una vez captados, les descarga un disparo de CO2 y, finalmente, el curioso artilugio recuenta el censo de ratas atrapadas.

Según su informe, se instalaron en veintidós puntos del centro, del casco histórico y los barrios. En este apartado, Wilson Jones, del PSOE, recordó no obstante que hay un artículo del pliego de la concesionaria de limpieza, que indica que esta empresa es la que debería de hacerse cargo de las labores de desratización sin tener que recurrir a empresa privadas.

El PSdeG-PSOE de Ourense también alcanzó el apoyo casi unánime, para impulsar la recuperación del programa de movilidad urbana Camino Escolar para el próximo curso académico 2022/2023 y formalizar la adhesión del Ayuntamiento de Ourense a la Red de Ciudades que Caminan.

La viceportavoz del PSdeG-PSOE de Ourense, Natalia González Beneitez, puso el foco en que “la movilidad es una materia pendiente en la ciudad y un tema olvidado en los últimos 3 años de desgobierno del PP y DO”, señaló en relación a un modelo que pretende minimizar el uso de coches para el traslado de alumnos a los colegios, creando una cadena colaborativa que vigila a los niños hasta su llegada al centro escolar.

El PSdeG-PSOE de Ourense también recibió apoyos para una moción en la que instaba al gobierno municipal a mejorar la accesibilidad entre la calle Ribeira de Canedo y el paseo fluvial al lado del Puente Nuevo, arreglando, de este modo, el entorno del río Miño en la ribera pontina.

Rosa Martínez Rodríguez exigió que “se cambie la situación de abandono y desidia que padece esta zona emblemática de la ciudad”.

Se aprobó también, con el voto en contra de PP y DO, que defendió la buena calidad de un servicio de limpieza municipal multipremiado por su nivel de prestaciones, una moción del grupo municipal del BNG para pedir la reorganización y optimización del servicio de limpieza y recogida de basura del Concello, cuyo contrato caducó el pasado mes de abril.

En dicha moción, exponen una serie de déficits en reparto del personal de limpieza y recursos del servicio y solicitan crear un grupo de trabajo para evaluar la situación de la concesión con la presencia del gobierno local, técnicos municipales, gerencia de la UTE, representantes de los trabajadores, vecinos y grupos políticos, entre otros.

El pleno ratifica el apoyo a la propuesta del PSOE de reclamar una facultad de Medicina en Ourense

El pleno aprobó de nuevo, como ya había ocurrido en la Diputación, una moción del PSOE para impulsar la creación de una facultad de Medicina en Ourense, acuerdo que nuevamente contó con los votos a favor de no adscritos, DO y PP, pese que los populares no están de acuerdo con el “diagnóstico” que da el PSOE para justificar esa segunda facultad y apelaron a un acuerdo de 2015 en el que los rectores refrendaron que hubiera una sola una facultad de Medicina en Galicia. El portavoz del PSdeG-PSOE de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, destacó que esta moción “está plenamente justificada por el déficit de personal sanitario en Galicia y Ourense”. El BNG no apoyó la moción, pero el portavoz, Luis Seara, justificó los motivos y presentó una enmienda, no aceptada por los socialistas, para proponer un estudio previo de necesidades de profesionales y especialidades a la provincia más envejecida, antes de abrir nuevas unidades docentes “improvisadas que pueden devaluar la calidad formativa”.