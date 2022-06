3.737.583,72 euros. Es el premio que la Bonoloto ha dejado en Xinzo de Limia en el sorteo de este martes. La combinación ganadora corresponde a los números 32, 17, 14, 41, 24 y 13, y figura en un único boleto que fue sellado el mismo día del sorteo en la Administración de Loterías número 1 de la capital limiana, situada en la avenida de Madrid, número 4.

La cuantía es una de las más relevantes conseguidas en la provincia de Ourense en los últimos años, superada por los 10,9 millones que logró un acertante de la Primitiva en 2020 en la ciudad de As Burgas, y la más importante de la última década en A Limia. Desde los 8,8 millones de euros que dejó la lotería en Sandiás en 2010, la comarca no registraba un premio con tantos dígitos.

El o los agraciados amanecieron este miércoles como millonarios. Si conocían o no su nueva condición era una incógnita para el titular de la administración que selló el boleto, Herminio Carballeda, que antes de echar el cierre todavía no sabía en quién había recaído tal suerte. “No ha venido por aquí, y la verdad es que no creo que venga. Ante un premio grande, la gente suele ser tímida a la hora de contarlo”, comentaba.

Tras los números ganadores podría haber más de un premiado ya que se trata de un boleto de combinación múltiple automático, una fórmula muy común entre las peñas y pandillas, pero que también se usa de manera individual, sobre todo cuando se acumulan botes, como era este caso, explican desde la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado de Ourense.

La persona que selló el boleto pidió una combinación múltiple que juega 10 números en una sola apuesta. Los 10 se combinan entre sí de seis en seis y el resultado son 210 apuestas en un mismo billete que costó 105 euros, explica Jorge Fernández, empleado de la delegación: “Y una de las combinaciones es la que salió premiada”.

Un golpe de suerte que “viene muy bien”, señala el lotero de Xinzo, en alusión a la situación económica pospandemia que también ha tenido un fuerte impacto en las villas y el rural ourensano.

“Estoy casi seguro de que es alguien del pueblo. La mayor parte de las personas que juegan son de aquí, porque en estas fechas hay poco turismo. Así que tenemos esa esperanza de que sea alguien de aquí y ojalá este premio ayude”, señala Herminio, que no durmió la noche del martes “por los nervios”. Su cabeza, dice, no descansaba: “Me preguntaba si sería un abonado y si habría pasado a recoger los boletos o los tendría yo en la administración, porque normalmente a los abonados se los hago yo el lunes y después vienen a recogerlos”, comenta. Comprobarlo fue lo primero que hizo al llegar al despacho.

Los jugadores de la Bonoloto, dice, suelen ser personas mayores que haces apuestas pequeñas, pero también jóvenes y pandillas o peñas que sellan boletos grandes, especialmente cuando hay bote.