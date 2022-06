Baltar prevé récord de alcaldías del PP y sumar perfiles de voto del PSOE y de Cs

El presidente provincial del PP de Ourense, Manuel Baltar, se muestra optimista en cuanto a las expectativas que, siguiendo la tónica marcada en los comicios andaluces, le hacen prever “récord” de alcaldías del PP en la provincia” en las municipales. Aspira también a poder preparar “una alternativa sólida” en la capital aunque se niega a dar “el titular” de quién será el candidato o candidata, con el que recuperar la mayoría que ya tuvo el PP en la ciudad.

No eludió además la posibilidad de “pescar” votos en otros caladeros, con la suma de los escrutinios de otros perfiles, como el voto al PSOE “de los socialdemócratas más moderados” dijo, “que puede que se vengan al PP, un partido que, a nivel nacional está dando una imagen de rigor y de ser realmente una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez”. Tampoco descarta que al margen de sus fieles, el PP pueda captar parte del voto de Ciudadanos, unas siglas que obtuvieron 9 representantes en la provincia en los pasados comicios.

“Quedan todavía 333 días, tiempo suficiente para preparar una alternativa sólida, que será de una sola formación política y recuperar lo que ya tuvo la ciudad cuando el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta”, señaló Baltar. El nombre de Cabezas no sonó esta vez pese a las preguntas de los informadores y se limitó a señalar que el día 11 de julio remata el plazo para presentación de candidaturas.

Dimisión de Paula Prado

Por otro lado y a preguntas sobre la moción de Jácome en la que va a pedir al pleno que apoyen la solicitud de dimisión como diputada del PP de Paula Prado, por decir que el AVE no llegó a Galicia, Manuel Baltar, aseguró que no ve “motivo” para ello. “Creo que las cámaras de representación política están para tratar asuntos de entidad, no creo que unas declaraciones, independientemente de las interpretaciones que se les den, puedan ser motivo para ir a pleno”, dijo Manuel Baltar, pero puntualizó respecto a la actitud de Jácome que “cada uno dirige su formación política y hay que ser respetuoso”.