Durante el verano, con el disfrute de las vacaciones, el número de personal se reduce y la capacidad hospitalaria se resiente. El Colegio de Médicos de Ourense, que preside Pilar Garzón, asume que el descanso es “más necesario que nunca para los profesionales sanitarios en esta pandemia y esta crisis interminables”, pero advierte de un “panorama muy complicado” no solo en áreas más sobrecargadas en la actualidad, como Medicina Interna, “sino en Atención Primaria, Urgencias, los hospitales comarcales y gran parte de los servicios hospitalarios del área de Ourense, Verín y Barco”.

Según la entidad, “la información que recibimos de los compañeros y de los jefes de servicio (suponemos que ocurre lo mismo en otras áreas de Galicia), es cada vez más preocupante. La realidad es que nuestro sistema sanitario público es uno y lo que ocurre en alguno de sus eslabones principales repercute en el resto”.

El colegio considera que atribuir el problema a la falta de médicos es simplista. “Este es el mantra que parece convertir en inevitable el deterioro progresivo de la asistencia en la Atención Primaria, Urgencias y hospitales. Es cierto que faltan médicos, pero en un sistema en alocada huida hacia adelante en los últimos años, siempre faltarán, por mucho que apuremos la fábrica que los produce”, subraya.

Piden poner fin a la temporalidad y convocar ofertas públicas de empleo, así como que las vacantes de difícil cobertura, como en los hospitales comarcales y en Atención Primaria, tengan una retribución especial para animar a los interesados.

“Pero todo esto, que es necesario, no es suficiente. El modelo asistencial que convirtió en un éxito colectivo nuestra sanidad pública se ha perdido, y debe ser recuperado y adaptado a los nuevos tiempos”.

El colegio médico demanda “recuperar la máxima continuidad asistencial posible y la calidad de las consultas. No se quiere cobrar más por trabajar peor. Lo que se demanda es un incremento de la inversión en Atención Primaria para volver a desarrollar una medicina de familia, consistente, útil y resolutiva”.

La entidad profesional lamenta la falta de coordinación en la gestión hospitalaria. “Una asistencia sin referencias concretas y accesibles, fragmentada, con largas listas de espera e inconexa como lo que hoy se practica en demasiadas ocasiones, tarde o temprano –sobre todo en un escenario poblacional envejecido –colapsa las Urgencias y las unidades de Hospitalización. Es, a corto-medio-largo plazo, más cara, más insostenible y de mucha menor calidad y humanidad”.

Piden fórmulas nuevas de gestión

Los médicos urgen recuperar el modelo de equipo asistencial, que trabaja de forma consensuada, bajo un solo jefe. “Reconociendo el esfuerzo en el último año del Sergas, buscando soluciones desde arriba –con escasos resultados, a nuestro juicio–, toca afirmar que las posibilidades de recuperación, al menos parcial, del sistema asistencial público solo pueden venir de la base, de la mano de los profesionales sanitarios que mejor conocen el terreno y las fortalezas y las debilidades”.

El colegio médico apela a “fórmulas nuevas de gestión clínica que lamentablemente no se exploraron con suficiente tesón y valentía en el momento debido de la historia reciente de nuestra sanidad”. “Necesitamos liderazgos clínicos a los que se les dé la confianza y la capacidad real de actuación en escenarios más flexibles administrativa y retributivamente”, incide la entidad.

El Colegio finaliza su carta abierta así: “Toca resistir el verano con los menores problemas posibles y urge convocar a todos los agentes (profesionales, sindicales, políticos, ciudadanos…) para el diseño de una rápida hoja de ruta con la profundidad, los conceptos claros y la financiación necesaria, para la muy difícil –pero no imposible– recuperación, a medio plazo, del sistema sanitario público de Galicia. Hará falta generosidad, decisiones valientes y una mirada de largo recorrido. Suena complicado, pero puede que estemos ante el último tren”.

El Sergas afirma que se ha priorizado la contratación de personal en Atención Primaria

La dirección del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras ofreció una respuesta a las consideraciones de los médicos.

El Sergas reivindica sus “esforzos sostidos” para ampliar los cuadros de personal de especialidades médicas con déficit, y recuerdan que se trata de una problemática a nivel nacional. Además, afirma que se ha priorizado la contratación de personal en Atención Primaria, “por exemplo pediatras, así como especialistas para os hospitais comarcais, cunha oferta de contratación indefinida e triplicando a puntuación do tempo traballado, de cara ás continuas ofertas públicas de emprego que realiza o Servizo Galego de Saúde. Incluso sen examen, como na recente convocatoria de médicos de primaria. Igualmente, con incentivos para aqueles profesionais que axuden a cubrir o déficit de profesionais ampliando a súa xornada ou atendendo pacientes de compañeiros de baixa, etcétera”.

Y añade el Sergas: “A voz dos profesionais é imprescindible. Mostra é o Plan de Atención Primaria 2019-2021, que conleva a creación de 331 prazas: 80 médicos de familia, 20 pediatras e 20 matronas”.

El Sergas habla de "avances que fan posible gañar tempo para a asistencia ás persoas"

La administración sostiene que la Atención Primaria “é un nivel asistencial transversal e de equipo, formado por numerosos colectivos profesionais, que nos últimos anos están a dar a coñecer o Servizo Galego de Saúde polas súas propostas innovadoras no eido da saúde comunitaria con iniciativas que se achegan ao paciente no seu propio medio, nas bisbarras e se coordinan co resto de institucións sociosanitarias, gañando un espazo propio da asistencia básica. Isto é posible grazas aos avances que fan posible gañar tempo para a asistencia ás persoas. Co sistema CRM100, que permite xestionar as chamadas perdidas nos centros de saúde e devolvelas ao longo do día, implantando plans locais de saúde; ou coa próxima implantación do Sistema XIDE (Xestión Integral da Demanda en Equipo), que permitirá aproveitar o potencial multidisciplinar da Atención Primaria”.