El pleno de la Diputación aprueba pedir una Facultad de Medicina para Ourense

El pleno de la Diputación aprobó ayer una moción presentada por el grupo socialista, en la que se acuerda instar a la Xunta a la creación en Ourense, en el entorno del Hospital Universitario del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), de la segunda facultad de Medicina de Galicia, “con el fin de incrementar el número de profesionales formados en nuestra comunidad autónoma, para hacer posible, junto con el aumento de plazas MIR, de una mejor planificación y cobertura de las necesidades de personal actuales y de los próximos años”.

Una moción que no contó con el apoyo del BNG porque se encuentra con una realidad palpable, señalaron los nacionalistas: de 11 MIR médicos internos residentes formados en Ourense, solo 2 se quedaron en el completo hospitalario de Ourense, y en Galicia de 80 formados quedaron 29. ¿Cuál es el problema para el Bloque?: las condiciones laborales que se le ofrecen a los médicos tras aprobar su especialidad y que hace que se vayan en masa fuera de Galicia.

La moción salió adelante con el apoyo del PP, no por convicción, sino para evitar que el PSOE aprovechara luego para “dar titulares a la prensa”, diciendo que habían votado contra una titulación de Medicina para el campus local, pese a que el rector de la UVIgo ya reiteró que tiene otras titulaciones prioritarias para el campus de Ourense. Además, según el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández “hay médicos en paro” con lo cual no se justifica la creación de otra facultad.

También hizo hincapié la oposición en el hecho de que el PSOE presenta en Ourense una petición, como es la Facultad de Medicina, que también propuso en su momento otro socialista, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, pero para la ciudad olívica.

Si salió adelante, en este caso de forma unánime, la moción del PSOE para solicitar la creación de una unidad de ictus en el Complejo Hospitalario de Ourense, la propuesta, que defendió el portavoz socialista Rafa Villarino. Puso como ejemplo la situación de un familiar, r l que quedaron secuelas, t ras un episodio de este tipo por el hecho de no haber recibido una atención temprana y especializada ya en los primeros síntomas. El PP apoyó la petición aunque recalcó que ya se estaba abordando la implantación de esta unidad desde el Sergas

También se aprobó una moción del BNG relativa a los montes vecinales en mano común, se acordó instar a la Xunta de Galicia a reforzar el carácter germánico de la titularidad vecinal, como una más de las titularidad públicas y privadas. La moción pide también un monte vecinal multifuncional y sostenible, al servicio de los comuneros y de la sociedad en su conjunto, mostrando el apoyo a la Iniciativa legislativa popular para la Ley de Montes Vecinales en mano común que propuso el Bloque.

Además, el pleno dio el visto bueno a la modificación del programa de asistencia a municipios en el servicio del ciclo hidráulico de 2022. Este cambio amplía el seguimiento del protocolo de los ayuntamientos, para autocontrol y gestión del abastecimiento de agua para consumo; incorpora dos campañas anuales de inspección general y pormenorizada de las redes para evitar fugas y acometidas ilegales.

También se dará formación continua para el personal del servicio de aguas y la realización de auditorías de los sistemas municipales de abastecimiento.

Por otro lado el pleno de la Diputación de Ourense, reunido ayer bajo presidencia de Manuel Baltar, aprobó una modificación de créditos por importe de 446.000 euros, de los que casi el 79 % tienen como destino la financiación de actividades culturales y recreativas.

El expediente aprobado se divide en un suplemento de crédito de 406.200 euros, con cargo a la financiación de gastos generales previstos en el remanente de tesorería, y una transferencia de crédito de 40.000 euros entre distintas partidas del actual presupuesto. Del total de la modificación de créditos, 212.000 euros están destinados al capítulo de cooperación actividades culturales y recreativas

Además Manuel Baltar aclaró a preguntas de los informadores que, esta misma semana habrá una reunión, en la que se abordarán posibles ubicaciones para el futuro edificio de la Diputación, cuando comiencen las obras en el actual, para hacer un hotel balneario.

Cambio preventivo para que los grupos no pierdan ingresos si hay tránsfugas

En el pleno se acordó modificar la base 90 del presupuesto de la Diputación, que regula la cuantía y forma de pago de las asignaciones que perciben los grupos políticos representados en la Corporación provincial, de tal modo que, cuando vean disminuida su composición no sufrirán reducciones nos medios disminuida su composición, no sufrirán reducciones en los medios, asignaciones económicas y administrativas que le habían correspondido con anterioridad, ajustándose las diferencias económicas que habían podido existir en la liquidación de final de mandato. No faltaron las críticas, pues PSOE y BNG recordaron al PP que se había salido del pacto antitransfuguismo, y “ahora, sin ley aprobada, hacen esa modificación para no perder las asignaciones a los grupos por cada por edil, en el caso de que haya tránsfugas” . Es más, el PSOE le acusó de haber propiciado mociones en concellos, gracias a tránsfugas.

Sin fechas para el arreglo de la carreta de San Vicente de Leira

En el apartado de ruegos y preguntas, el PSOE se interesó por los planes de la Diputación en la carretera de San Vicente Leira, un tramo cortado desde hace más de 20 años al tráfico por desprendimientos. Baltar indicó que se está con el proyecto de la obra, pero supera los 13 millones de euros, para arreglar un tramo de apenas unos kilómetros cuando el presupuesto anual para toda la red de carreteras provincial es de 1,5 millones anuales. Para San Vicente este año hay 400.000 euros.