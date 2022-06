Ourense acolleu este domingo o I Desfile da República Galega, no que participaron numerosas persoas de distintas idades, nun ambiente festivo, para conmemorar a proclamación da República Galega propia, en xuño de 1931 –foi efémera, durou un día–, así como a victoria no referendo do Estatuto en xuño de 1936, antes do golpe militar.

O BNG estivo entre os participantes desta reivindicación do breve Estado Galego.