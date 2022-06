La Diputación de Ourense lleva a pleno, el próximo lunes, una modificación de las bases de ejecución del presupuesto para que los partidos no vean mermados sus derechos económicos por la disminución de la composición del grupo por un caso de transfuguismo. En concreto, se refieren a la salida de Miguel Caride en el ente provincial de DO (lo mismo que pasó en el Concello) que provocó que el partido que liderada Gonzalo Jácome perdiera asignaciones económicas por asistencia a plenos, entre otras. Así pues se establece que con carácter retroactivo, es decir, desde enero de 2022, el partido de DO recuperará los derechos económicos que debía haber percibido por la representación que obtuvo en las elecciones municipales.

Con los votos favorables del PP, de DO y de la no adscrita Montse Lama saldrá adelante una modificación que critican desde el PSOE o el BNG alegando que “nosotros trajimos mociones sobre lo que pasó en Viana do Bolo y Castrelo de Miño (casos de transfuguismo de otros partidos para el PP) para condenar lo que pasó y tanto el PP como DO votaron en contra”. Además, desde el BNG comentan que “DO debería cuestionarse si merece recibir las asignaciones por asistencia, recuerdo que el diputado Jácome únicamente asistió íntegramente a un pleno desde que es diputado, ausentándose durante la celebración de los demás”.