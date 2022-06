Sin candidatos oficiales para las municipales del 2023

Hace más de un año que Pérez Jácome tomó posesión como alcalde del Concello de Ourense, siendo el regidor con menos votos de la historia de la institución, gracias al pacto que su formación firmó con el PP y que le daba la mayoría absoluta para levantar el bastón de mando. “¿Qué hago ahora?”, dijo cuando levantó el símbolo del regidor, en un día que se definió como procrastinador.

Desde entonces ha gobernado durante tres años donde Ourense vivió la marcha de los díscolos de DO, a los que el regidor llama “tránsfugas” (todavía no han sido declarados así por la justicia), la ruptura “temporal” del PP con Jácome, un gobierno en minoría con solo tres ediles, un amago de moción de censura, una cuestión de confianza superada y una reconciliación del PP con DO que no le da la mayoría absoluta que tenía al principio de la legislatura para no depender de la oposición.

A un año de las municipales y tras todos esos episodios, solamente Democracia Ourensana, y de forma oficiosa, tiene candidato a la Alcaldía. Jácome, sin rival en su partido, lo dejó entrever en rueda de prensa y en una entrevista. Sin hablar que él sería el candidato por DO lo dejó claro al ser preguntado de sus proyectos futuros.

El nombre que más se repite

Todo lo que se hablan son conjeturas en los demás partidos con representación municipal, sin ningún candidato oficial a las municipales de 2023. En el PP, Manuel Cabezas cada vez toma más peso en una formación que ya lideró y es la opción de la que todos hablan. A Baltar no le disgusta y Rueda dice que hay otros posibles candidatos. Quizás se refiere a José González (conselleiro de Medio Rural), que gustaba al equipo de Feijóo y del que se habló internamente.

También de Gabriel Alén, delegado territorial de la Xunta en Ourense que fue ganando protagonismo en los últimos meses. Pero, a expensas de rumores, el presidente de PP de Galicia marcó agosto como la fecha en la que se debería tener un nombre y cumpliendo con el cometido la agrupación provincial convocó para el 23 de julio el congreso local extraordinario con el fin de que se elija presidente local.

El PP va por delante del resto, ya que será el primero en celebrar su congreso local, al menos de momento. Habrá que ver si hay bicefalia en un grupo acostumbrado a tener solamente una cabeza visible.

El ganador que perdió

En el PSOE, los planes y el calendario están marcados, sin la previsión de que haya una candidatura oficial antes de otoño.

Rafael Villarino fue elegido secretario provincial del PSOE y señaló al partido como la “única alternativa al gobierno bipartito” que hay en la actualidad en el Concello. El ex alcalde de Amoeiro ganó las elecciones de 2019, pero fue el ganador que perdió la Alcaldía del Concello y la presidencia de la Diputación, por el pacto entre DO y el PP.

El secretario provincial socialista quiere ser la “única alternativa”, pero hasta que se celebre el comité federal del PSOE que será en septiembre (fecha estimada) no se podrá celebrar el congreso local que elija al representante socialista y eso se prevé que sea en octubre o noviembre. Villarino ya dijo que sería precandidato y la secretaria de la agrupación municipal, Natalia Benéitez ni desmiente ni afirma que se presentará como precandidata a cabeza de lista por Ourense.

Ver sí la vía Formoso y la de Caballero vuelven a rivalizar en el socialismo ourensano será la gran inquietud de la militancia. Todo queda por decidir en un PSOE que debe pasar por procesos orgánicos para tener un candidato oficial.

BNG, C´s y los díscolos

El BNG está en auge. Lo dicen las encuestas y las quinielas. Luís Seara fue elegido como responsable local de la formación en Ourense y será el líder de la agrupación local, si la asamblea municipal así lo decide en una asamblea que todavía no tiene fecha marcada en el calendario. El nacionalista dijo, cuando fue elegido responsable, que son “la fuerza del cambio” para romper esa mayoría absoluta que PP y DO cosecharon en 2019.

Pepe Araújo no lo tiene nada claro. El edil de Ciudadanos comenta que será después del verano cuando tome una decisión sobre su futuro político: “Siempre es bueno tener opciones”.

Los que se apartaron del lado de Jácome tras auparlo a la Alcaldía, se unieron bajo las siglas de CCD (Coalición de Centro Democrático). Ya se presentaron, pero no se sabe quién liderará el proyecto.

Todo por decidir en los partidos con representación municipal y también en aquellos díscolos que decidieron separarse de lo que antes apoyaban. Jácome dijo que ganarían las elecciones, pero lo cierto es que las encuestas lo señalan como la bisagra política, ante unas elecciones en las que, previsiblemente, no habrá mayoría absoluta.

El regidor optaría a la reelección, de forma oficiosa, con la tarea pendiente de presentar su candidatura en un partido del que es líder absoluto y deberá completar un equipo con el precedente de “una traición”, como siempre califica, por parte de personas que le acompañaron durante toda su carrera política hasta llegar a ser regidor.