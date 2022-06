El ‘efecto AVE’ atrae a más peregrinos, más turistas y más interés empresarial a Ourense

Los sectores se han beneficiado potencialmente, pero todavía sin datos objetivos y relativos claros, solamente con sensaciones y datos absolutos. El turismo junto con el sector hostelero notan que entre un 25% y un 40% más de viajeros proceden de la meseta. Una parte de las reservas en los restaurantes para el fin de semana son turistas que llaman desde Madrid y Castilla y León, principalmente, pero también lo hacen desde otros puntos más residuales como Valencia o Aragón, según señalan algunos hosteleros.

Los guías turísticos analizan que entre un 40% y un 50% de turistas ya pertenecen a personas que llegan desde la meseta a Ourense y aclaran que “hay veces que solo hay grupos de madrileños que vienen a pasar el fin de semana y se marchan”.

No solamente los turistas que vienen a disfrutar de la enogastronomía, la cultura o la ciudad, sino también los peregrinos que eligen la Vía de la Plata que han aumentado en un 15% con respecto al último Año Xacobeo (2012) y en un 7% con respecto a 2019. Sarria y Oporto siguen siendo las opciones más elegidas como inicio del camino, pero el AVE es un elemento dinamizador para aquellos que empiezan su andadura en A Gudiña o en la capital ourensana, ya que están a 2 horas y 15 de trayecto desde Madrid.

Si en 2012 los peregrinos que escogían la vía de la Plata eran 2.204 de enero a mayo, en este 2022 en el mismo periodo aumentaron a los 2.567, 150 más que en el mismo periodo de 2019.

Desde la Confederación Empresarial de Ourense son conoceros de las sinergias y las posibilidades que trae el AVE y es que “no tenemos datos globales, pero el tejido empresarial sí que se ve beneficiado por la alta velocidad para establecer socios empresariales y agilizar las relaciones entre sociedades desde la provincia a diferentes puntos de la meseta. También ha habido empresarios que han acudido a congresos, conferencias o eventos saliendo por la mañana y regresando el mismo día”.

En A Gudiña, la “Porta de Galicia” del AVE gallego, ya hay empresas que se interesan por establecerse en el municipio. Su regidor, José María Lago (PP) dice que “hay muchísimo más interés de empresas desde que llegó el AVE, todavía no tenemos nada confirmado, pero sí que nos han preguntado varias sociedades”.

Uno de los ejemplos es Soltec, el mayor parque solar del noroeste que se instalará en el municipio en una superficie que ocupará las 110 hectáreas y con una cuantía de puestos de trabajo todavía por cuantificar por el grupo, ya que está en proceso de tramitación.

El alcalde señala que “no solo empresarial, también nos han llegado interés en segundas residencias de gente de la meseta y de la capital, para tener aquí una casa, ya que desde la capital española están a una hora y media de Galicia y eso les atrae”.

Y añade que “incluso de primera residencia también, ya que si tiene opción de teletrabajo o pocos desplazamientos, la vida en nuestro municipio es tranquila. Y seguro que hay gente en Madrid que tarda más en ir de su casa al trabajo que de ir de A Gudiña a Madrid, que al final es una hora y media”.

El ‘efecto AVE’ ya se siente en la provincia de forma experimental, pero los sectores señalan que hay que esperar a los datos oficiales estadísticos. Finalizan diciendo “las sensaciones son buenas y esto puede traer muchos beneficios para Ourense, pero a ver los datos finales lo que dicen”.

La “Porta de Galicia” reclama a Adif un ascensor y un acceso “acorde” a la estación

En A Gudiña ya se sienten los efectos positivos del AVE, aunque no los pueden cuantificar. El regidor del municipio, José María Lago (PP) advierte que “tenemos un gran problema y es la falta de comunicación terrestre hasta el pueblo, por eso no se nota tanto en la localidad, porque para pasar de la estación al pueblo no hay un acceso claro y es uno de los defectos grandísimos que tenemos y también de diseño”. Y añade que “quien quiera visitar el pueblo no lo puede hacer porque tiene que pasar por un tramo de carretera sin arcén y sin acera, esto ya se puso en conocimiento de Adif pero ahora mismo no tenemos respuesta. También lo reclamaron parlamentarios del Congreso y el Senado para buscar una solución, pero de momento no sabemos nada”.

Para llegar desde la estación al núcleo principal del municipio no hay mucha distancia, pero la falta de seguridad viaria y el hándicap de una infraestructura “acorde” a la nueva estación suponen un perjuicio, en palabras del alcalde: “Al no tenerlo peatonalizado muchos ya optan por no subir hasta el pueblo”.

La “Porta de Galicia” en AGudiña, tampoco tiene ascensor que conecte los andenes con la acceso principal. Solamente una rampa de aproximadamente de 150 metros para bajar a las vías. El regidor lo tiene claro: “Si reformaran estas dos cosas, el pueblo notaría mucho más el efecto del AVE de lo que lo está notando, porque daría facilidades a los usuarios que se bajan en A Gudiña”.