Sin caballos en el único curro de Ourense

El curro de As Laceiras en el Monte Faro, en Carballeda de Avia y municipios limítrofes, es el único de la provincia de Ourense. Se celebra cada primer domingo de septiembre y llegó a reunir a unos 300 caballos, pero se ha quedado sin equinos para poder mantener esta celebración, que desde hace unos ocho años es solo una fiesta gastronómica.

Muchos propietarios fallecieron, otros se jubilaron o son muy mayores, y la obligación de poner microchips ha contribuido a la falta de participación y a que se pierda la tradición. Y tras dos años de parón por la pandemia no es seguro que en esta edición se lleve a cabo la comida popular, por “falta de un bar que se haga responsable”.

El curro empezó a celebrarse en los ochenta. Fue muy popular. Se marcaban a hierro caliente los potros. “Era una salvajada pero no había otra cosa”, apunta Albino Méndez, presidente de la comunidad de montes As Laceiras.

En 2006 se reformó el recinto y ese año atrajo a unos 300 equinos y a entre 3.000 y 4.000 personas a comer. El curro era antigua pero la Xunta y el alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia, “hicieron uno con una pared de piedra y se promocionó, por lo que vino mucha gente. Tenemos una media hectárea de área recreativa y estaba abarrotada, así como el aparcamiento”. A partir de esa fecha empezó a ir a menos y muchos caballos no regresaron, acudiendo desde entonces entre 100 y 150.

“Quizás se perdió la tradición del curro con caballos, pero la comida popular esperamos que no”

“Quizás se perdió la tradición del curro con caballos, pero la comida popular esperamos que no”. Si no se celebra este año confía en que en 2023 sí. “Casi no tenemos caballos porque hay que meterles microchip y los dueños no quieren porque no los tienen en montes propios. También hay mucho ladrón que se encarga de llevárselos y, sin microchip, no se les puede reclamar”. Recuerda que mucha gente ya es mayor y hay animales que mueren y a otros los mata el lobo, lo que contribuye al declive.

Llevar a los animales al curro sin chip implica sanción. Cuesta unos 50 euros, pero el problema a mayores es que los caballos que estaban en este curro pertenecían en su mayoría a otras zonas, y la Xunta exigía que estuvieran en sus respectivos municipios. “Estaban mezclados los de A Cañiza, Melón, Carballeda, Avión, e incluso de Pontevedra”, ya que hay muchos propietarios que no tienen montes propios para tenerlos en sus concellos.