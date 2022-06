Nace “Emprega-nós”, la primera red para mejorar la inserción laboral en Ourense

Más del 20% de la población ourensana está en riesgo de exclusión social o está en una situación de vulnerabilidad, media o extrema. Son los datos del Instituto Nacional de Estadística que visibilizan el trabajo de las entidades sociales con una parte de la sociedad que tiene en ellas una mano a la que agarrarse. Casi una veintena de esas entidad, junto con el Concello de Ourense, dieron un paso más en la consecución de la eficacia en sus objetivos y también en la eficiencia de los recursos públicos para dotar a sus usuarios de herramientas, y también de información, para la inserción laboral.

Con ese afán y esas manos tendidas entre todas ellas, a través de una red de empleo colaborativa, nace “Emprega-nós”. Todavía no están constituidos jurídicamente, pero encima de la mesa ya ponen las bases para crear sinergias entre ellas mismas de forma que no existan duplicidades y se pueda dar un mejor asesoramiento y formación a los usuarios que tienen. Ayer, en la Biblioteca Pública Nós se reunieron los técnicos de empleo de las entidades que están, porque no todas las que son, están, ya que por motivos diferentes no se pudieron adherir. Desde la organización destacan que “entendemos que haya algunas que no pudieron estar todavía, pero queremos que sepan que todas ellas pueden formar parte de la red de empleo siempre que compartan los objetivos y haya una participación activa”.

En la reunión de ayer, volvieron a intercambiar información sobre diferentes ámbitos del empleo que les afectan a los usuarios y también conocieron de cerca las necesidades del tejido productivo ourensano, con la intervención de la gerente y una técnica de empleo de la Asociación del Polígono San Cibrao.

Las representantes del mayor parque industrial de Galicia transmitieron los perfiles buscados en los diferentes sectores productivos para que sirva a las entidades como base con el objetivo de ofrecer la formación específica que dé mayores oportunidades de acceso al mercado laboral. La inserción laboral es el mecanismo directo para salir de la situación de vulnerabilidad y es por ello que la red de empleo, la primera en la provincia, nace con el firme objetivo de abrir puertas a los usuarios que más lo necesitan, establecer estrategias colectivas y potenciar alianzas con el tejido empresarial.

Desde la organización comentan que “somos un grupo motor que nuestro objetivo, desde 2021 que nos reunimos por primera vez, es mandar un mensaje de unidad de todas las entidades para compartir información de una forma transversal para que podamos conocernos mejor y que, por ejemplo, en casos en los que tengamos una oferta de trabajo para la que una entidad no tiene un perfil específico podamos levantar el teléfono y buscar otras entidades con usuarios que sí tengan ese perfil”.

En septiembre será la próxima reunión de una red que nace para centralizar los esfuerzos y mejorar la vida de las personas en una situación de vulnerabilidad y también para ser un motor de inserción laboral en una provincia donde, alrededor del 18% de hogares, están en riesgo de situación de exclusión social o situación de vulnerabilidad.