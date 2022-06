La inflación pasa factura a las familias y ya son 350 los menús diarios que dispensa Cáritas

El comedor social de Cáritas servía 200 raciones diarias antes de la pandemia. Para lograr esa cobertura había que “estirar”, pero se llegaba. Dos años y medio después del COVID, la entidad ha tenido que tensar todavía más para ampliar su cobertura porque la recuperación económica no solo no ha llegado a las familias más vulnerables, sino que la factura de la luz y la inflación las ha puesto aun más contra las cuerdas. Hoy son 350 los menús que salen cada día de la cocina social, casi el doble que en la prepandemia.

“Es que las matemáticas no salen”, apunta María Tabarés, directora de Cáritas Diocesana de Ourense. Los ingresos de los usuarios que acuden a esta entidad rondan los 500 euros, por debajo del precio medio de un alquiler en la ciudad. “A la gente que vive al límite o está en riesgo de exclusión, cualquier circunstancia sobrevenida la desestructura de tal forma que ya no es capaz, porque no hay colchón, no hay ahorros de los que tirar y esto les pone en situación de exclusión”, describe. Los gastos para las familias han aumentado tanto que, lamenta, “tener más de dos hijos es un factor de exclusión; por un lado pedimos fomentar la natalidad pero por otro no hay apoyo para que esto sea posible”.

La inflación también afecta a Cáritas, y no solo por el aumento del precio en la alimentación básica con la que preparan los menús (83.290 servicios en 2021), sino que repercute en toda su actividad. El comedor social es un recurso, pero la entidad trabaja en diversos ámbitos precisamente para conseguir que ninguna persona tenga que solicitar este servicio. “Para llegar a eso hay que formar, capacitar para el empleo, conseguir que adquieran habilidades sociales o darles una vivienda para que puedan salir de la situación de calle y vulnerabilidad”, explica María Tabarés.

Programas

Estas intervenciones, apunta, “son mucho más caras que el comedor, gestionamos más de 30 viviendas y ayudamos a buscar empleo para romper esa situación de exclusión”. En 2021, Cáritas ingresó 2,3 millones de euros procedentes fundamentalmente de entidades públicas (1,6 millones), pero también de la Diócesis, donativos y aportaciones de los socios y entidades privadas. Estos fondos se reparten entre una treintena de programas que desarrolla la entidad. El comedor social consumió el pasado año 370.000 euros, y toda la actividad vinculada a la formación y empleo más de 665.000. La atención especializada, que incluye programas dirigidos a mayores, infancia o el centro de reincorporación social suman casi un millón. El pasado año fueron atendidas por esta entidad 9.139 personas, de las que 4.871 solicitaron atención social básica.

“La petición que hacemos es que la gente se haga socia o aporte lo que pueda porque hay mucha gente que lo están pasando mal. La solución pasa porque todo el mundo pueda vivir de su trabajo y deje de necesitar ayudas como el comedor social”, expone Tabarés.

Orden de ayudas para las entidades sociales

Precisamente este miércoles, la conselleira de Política Social, Fabiola García, visitó el comedor de Cáritas en la rúa Mestre Vide de la ciudad para conocer el trabajo que realiza la entidad. Aprovechó este encuentro para anunciar que en las próximas semanas la Xunta publicará una nueva orden de ayudas destinadas a entidades sociales con un presupuesto de 7,2 millones de euros.

Estos fondos reforzarán la financiación de servicios como comedores, albergues, centros de acogida y de reparto de alimentos, entre otros. El objetivo, destacó la conselleira, es “ayudar a quien más está ayudando a las personas que atraviesan dificultades, ya que son las propias organizaciones las que mejor conocen las necesidades de estas personas y familias”.

Respecto al trabajo de Cáritas Ourense, García reconoció el trabajo que realizan a favor de los ciudadanos en situación o riesgo de exclusión a través de servicios como el comedor social, el ropero solidario y los centros de formación y asesoramiento para el acceso al empleo.

Más de 62.000 entregas de menús en túper

Ante una situación de emergencia social, este comedor ofrece comidas sin necesidad de justificación. A partir del tercer día es necesario aportar los vales que entrega Servicios Sociales o acudir por derivación directa de Cáritas. La entidad ofrece desayunos, comidas y cenas, y recogida en túper. Esta última opción es una de las más utilizadas por las familias. En 2021 se realizaron 62.771 entregas, a las que se suman 8.141 cenas frías para aquellas personas que no tienen la opción de calentar.