El rector ve en el solar frente a la residencia el espacio “idóneo” para la ampliación del campus

El campus de Ourense estrena en septiembre el grado y máster en Inteligencia Artificial, el grado en Relaciones Internacionales y el máster en Desafíos de las Ciudades, cuatro nuevos títulos que se suman a un campus ya “constreñido”, en palabras del rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, que este martes presentó en Ourense la oferta académica para el curso 2022-2023 y puso sobre la mesa la necesidad de espacios para un campus en pleno crecimiento.

De hecho, la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio que se creó en 2016 para albergar los estudios exclusivos de Ingeniería Aeroespacial está repartida por todo el campus a la espera de un edificio propio, pendiente todavía de la redacción del proyecto. Esta nueva infraestructura, en la que también se instalará Relaciones Internacionales, ocupará la única parcela que quedaba libre en el campus sur, por lo que ya no hay espacio disponible para el edificio que precisará Inteligencia Artificial. Reigosa indicó que el campus tiene capacidad para implantar los primeros cursos de estas nuevas titulaciones, “pero en breve necesitaremos más espacios y habría que construir fuera del campus porque no tenemos ni una parcela”. Avanzó también que su “aspiración” ante la próxima apertura del mapa de titulaciones para incorporar al sistema universitario grados que se imparten en España pero no en Galicia, es incluir “alguna titulación exclusiva para Ourense, que también precisará ubicación”.

Con esa “visión de futuro” señaló que uno de sus retos en el mandato que acaba de iniciar es hacer una ampliación del campus, y ve en el espacio todavía sin urbanizar frente a la residencia universitaria el terreno “idóneo” para facilitar dicho crecimiento. “Necesitamos una ampliación, porque si somos exitosos trayendo nuevas titulaciones quedarán dispersas por la ciudad, y eso no sería bueno. Lo ideal es mantenerlas en el campus, que es un campus del que podemos presumir”, afirmó.

Sostiene que la situación “óptima” para la UVigo sería que la ampliación se hiciese en estos terrenos de As Lagoas, “teniendo en cuenta que la Xunta va a construir allí su edificio administrativo. Además, propone aprovechar esta ampliación para enlazar los dos campus separados por la avenida Otero Pedrayo. “No aquel proyecto un poco faraónico de soterrar la carretera, pero sí se podría buscar una solución arquitectónica que sirva de enlace”, apuntó. Otro eje en el que trabajar de cara a la ampliación, añadió, sería la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal “y emplear así alguna parcela que ya pertenece a la UVigo para construir un edificio”.

"Apoyo contundente" de la Diputación

El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, presente en el acto. respondió “por alusiones” garantizando el “apoyo contundente” de la institución “a cualquier necesidad de espacio que necesite el campus para la implantación de nuevas titulaciones”. La Diputación, dijo “estará a la altura de las circunstancias”.