Ocho policías y nueve guardias en prácticas se formarán en Ourense y reforzarán la seguridad

Hay 218 efectivos destinados en la comisaría provincial de la Policía Nacional, el cuerpo que tiene encomendada la prevención y la investigación de la delincuencia en el municipio de Ourense, donde se concentra más de un tercio de la población, así como competencias en el ámbito provincial como el control de fronteras y de la normativa de extranjería, o la localización de fugitivos.

Con un déficit de personal que se ha cronificado desde hace años –el catálogo del Ministerio de Interior establece 242 plazas para la demarcación–, además de los concursos de traslados son las promociones de alumnos en prácticas las que permiten aliviar las necesidades de efectivos, sobre todo durante el verano, cuando la organización de las vacaciones merma algunos servicios, como las patrullas en la calle.

La Dirección General asigna a la comisaría de Ourense un total de 8 agentes en prácticas de la XXXVII promoción del cuerpo, de un total de 92 efectivos para el conjunto de comisarías de Galicia, más la Jefatura Superior. Su estancia será de julio a mayo.

Seis llegarán a mediados de este próximo mes mientras que otros dos se incorporarán en septiembre. Según indica Antonio Pousa, que es el responsable provincial del principal sindicato de la comisaría, el SUP, “estos funcionarios solo podrán realizar una jornada laboral determinada, lo que perjudica la previsión del funcionamiento y la operatividad de la Brigada de Seguridad Ciudadana”.

El agente y sindicalista recuerda que “durante la época estival, la plantilla se reduce en un tercio por las vacaciones. Si a ello sumamos bajas laborales, que hay bastantes de media y larga duración, así como permisos y licencias la merma de efectivos aumentaría”.

Pousa considera “paradójico” que el plan ‘Operación Verano’ de la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Policía “incluya como refuerzo para Ourense diez policías de prácticas, cuando realmente serán ocho, y de esos solo se incorporan seis desde un principio, que además no podrán hacer turnos rotatorios”, cuestiona.

La estadística más reciente del Ministerio del Interior, que recoge los datos del primer trimestre de 2022, refleja un aumento de la criminalidad, de un 28,1% en el conjunto de la provincia de Ourense, con un repunte destacado de los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria –asociado, sobre todo, a las peleas de las noches de ocio–, y de los hurtos, la infracción más frecuente, cuya subida vinculan los expertos a los descuidos como consecuencia de las aglomeraciones tras el fin de restricciones por la pandemia.

En el caso del municipio de Ourense, la criminalidad ha crecido un 28,7% en el arranque de 2022, y el incremento porcentual de las peleas y de los hurtos es mayor que en el global de la provincia. En ese periodo se redujeron los robos en domicilios y no aumentaron los violentos, los atracos.

Sin embargo, los delitos en las viviendas suelen aumentar durante el verano, por lo que el refuerzo de la seguridad y las plantillas es pertinente.

“Como bien es sabido, durante la época estival repuntan los robos en los domicilios. En gran medida debido a que se encuentran vacíos por los desplazamientos de sus moradores a otras localidades para disfrutar de las vacaciones. También suelen aumentar los robos en interior de vehículos en zonas turísticas como las termas de Outariz, así como los hurtos al descuido en zonas comerciales y de ocio, especialmente nocturno”, expone Antonio Pousa.

En la comisaría de Ourense, “hay fines de semanas en los que nosotros solo podemos sacar dos patrullas a la calle, mientras que la Policía Local tiene seis, de las cuales cuatro son sufragadas con horas extraordinarias”

El secretario provincial del SUP considera que sería “conveniente y necesario” que se dotara “una partida de servicios extraordinarios para que el personal libre de servicio ordinario pudiera reforzar esas franjas horarias y esos días que requieren de mayor presencia policial para prevenir, disuadir, vigilar y actuar. Para dificultar y evitar, en la medida de lo posible, la actividad delictiva”.

El sindicalista subraya que, en la comisaría de Ourense, “hay fines de semanas en los que nosotros solo podemos sacar dos patrullas a la calle, mientras que la Policía Local tiene seis, de las cuales cuatro son sufragadas con horas extraordinarias”.

Horas extra en la Policía Local si hace falta

Desde el Concello de Ourense, el concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, indica que, después de la reciente incorporación de policías locales con plaza, no está prevista la llegada de auxiliares en los próximos meses.

“Gracias a la incorporación de los nuevos agentes entendemos que no son necesarios, por lo que no se han pedido. Además, las funciones de los auxiliares están muy limitadas, porque no pueden denunciar o portar un arma, por ejemplo”.

El edil indica que “si existiera algún problema, se solucionará con horas extras, lo que es muchísimo más económico para el Concello, y además tendríamos policías con plenas facultades”.

La Guardia Civil se encarga de velar por la seguridad en la mayoría del territorio provincial, con unos 800 efectivos, incluido el Subsector de Tráfico. Son el cuerpo que protege y actúa en el rural.

Según fuentes consultadas, a Ourense serán destinados un total de 9 guardias alumnos, cuya incorporación se calcula para el mes de julio, aunque la fecha aún no está fijada. Estarán un año prestando su labor en esta provincia.