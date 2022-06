O gañador do XXVI Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais é David Rodríguez Rodríguez, un ensaísta, poeta e deseñador gráfico de Vigo, autor da obra titulada “Liberdades antigas, tempos modernos: o republicanismo de Castelao”.

O xurado escolleu este ensaio que desenvolve o divorcio entre o nacionalismo e o republicanismo en Castelao, non como algo pasado senón presente. É un traballo de teoría filosófico-política moi interesante e de moi agradable lectura. Rodríguez percibirá un premio consistente na publicación da obra, máis 6.000euros.

O xurado destacou a alta calidade de todas as obras presentadas a esta edición, procedentes de Galicia e Portugal. Decidiu conceder a Xulio Sa Rego, veciño de Bragança, un accésit, con dereito a publicación, por “O criado do pastor. Liçoes de serras invisíveis do Norte de Portugal em tempos de fogos do Antropoceno”. Destaca aa súa actualidade, utilidade e calidade da escrita; abordando un asunto transcendente dende a perspectiva ecoantropolóxica.

O xurado, en cambio, non puido apreciar o traballo presentado co título de “Turismo cultural e patrimonialização no Douro: o caso do souvenir barro preto de Bisalhães” por non cumprir as bases, nas que se explicita que non pode ser coñecido o nome do autor nin publicado o traballo previamente en ningún soporte ou formato.

Neste certame colaboran coa Fundación Vicente Risco na convocatoria as tres universidades galegas, a de Tras-os-Montes e Alto Douro, o Concello de Melide, o Concello de Castro Caldelas, o Concello de Allariz e a Deputación de Ourense.