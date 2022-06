A casa natal na Pereira (Rairiz de Veiga) de Antón Tovar Bobillo acolleu este sábado a conmemoración do 18 aniversario da morte de quen foi considerado un dos mellores poetas de Europa da metade do século XX.

Trátase dunha vivenda de máis de 200 anos que os herdeiros propoñen destinar a unha residencia literaria que levaría o nome de Antón Tovar. Se a Deputación ou o Concello aceptan a cesión por parte dos sobriños segundos do poeta (Xián Xosé e Domingo Bobillo) esta sería a primeira de Galicia e unhas das poucas en toda España de titularidade pública.

Co gallo do seu cabodano, onte lembrouse a obra do autor a través das voces de escritoras e escritores vivos, coma Xoán Tallón. A través de mensaxes audiovisuais proxectadas en diversas estancias da vivenda, evidenciouse que o traballo de Antón Tovar segue vivo.

Os poemas que soaron dende as paredes estaban adicados ou relacionados coa propia casa. Para rematar, o cantautor valdeorrés Anxo Rei interpretou coa súa guitarra algúns dos poemas de Tovar, que o músico recolleu no disco “A rabela da pluma”.

Foi un acto con aforo restrinxido porque o estado actual da casa non permite abrila ao público por razóns de seguridade, polo que só se convidou ós representantes políticos da provincia de Ourense, entre outros invitados.

Os donos da única parte da casa que non se atopa habitada están dispostos a cedela de xeito indefinido para potenciar a candidatura do poeta da Limia ao Día das Letras Galegas. A persoa elixida para a efeméride do vindeiro ano 2023 coñeceráse no mes de xullo.

Polo de pronto, a Deputación xa está a estudar a proposta dos herdeiros de Tovar. Segundo a alcaldesa, Asunción Morgade, hai uns días unha arquitecta visitou as instalacións para ver como levar a cabo o proxecto. “Eles farían a cesión ao Concello ou á Deputación. Está en estudo, vai por bo camiño”.