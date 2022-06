“Ser candidata a la Alcaldía no será solo una decisión mía, sino del PSOE y de mi familia”

En un contexto de incertidumbre sobre quienes serán los candidatos a Alcaldía de Ourense en los comicios de 2023, solo el actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome confirmó que vuelve a encabezar la lista. El resto de partidos no ha dado a conocer sus opciones o lanza globos sonda. Parte del PSOE, entiende que la viceportavoz municipal del Concello, Natalia González debería ser la candidata natural, tras ser elegida secretaria de la Agrupación municipal de partido en la ciudad. Pero ella ni confirma ni desmiente si se presentará, toda vez que Rafael Villarino quiere volver a presentarse. Todo apunta a unas primarias, pero hasta finales de año, el partido no enseñará sus cartas.

–¿Cuando desvelará el PSOE de Ourense, el misterio de si habrá candidata o candidato al Concello de la capital?

–Es el comité federal el que se reúne y establece las bases. A partir de ahí se sigue un proceso que debe seguir su curso, ver si hay si hay o no primarias. Pero es el PSOE el que debe de ver las opciones que hay, y con cual podremos obtener los mejores resultados. Si se sigue ese proceso previo, hasta noviembre o diciembre no se sabrá.

–El tema está fácil si solo se presenta usted como candidata natural , al ser la secretaria de la agrupación del partido en la ciudad.

–Nunca se sabe. Es cierto que los secretarios generales fueron siempre los candidatos naturales a la Alcaldía de un ayuntamiento, por lo tanto es normal que yo esté saliendo en las quinielas. Pero ya tenemos un candidato medio presentado (se refiere a Villarino que ya mostró su intención de repetir) así que lo normal es que se convoque todo el proceso. No se puede decidir antes.

–¿Por qué se lo piensa tanto cuando su nombre suena como mínimo para ir a unas primarias?

–Porque lo importante no es quién va a ser el candidato. Hay que dejar a un lado los personalismo, ir todos a cañón y hacer una lista para gobernar. Si el votante no ve que se va a colocar gente preparada para gestionar urbanismo, termalismo, no funciona, o salvo que tengan un candidato muy carismático. Pero no estamos en esa época de Cabezas o Paco González, que parecía que lo llenaban todo. Es otro momento y esta es una decisión de todo el partido. Toca hacer candidaturas competentes y poner orden porque, a quien le toque, no le va a ser nada fácil.

–Pero tiene un plus saber que, si gana la Alcaldía, sería la primera alcaldesa de Ourense.

-Cierto. Solo fue alcaldesa accidental un tiempo Margarita Martín. Todos tenemos ganas de que en Ourense y en cualquier otra ciudad haya mujeres al frente, pero yo tengo el handicap que de que esa decisión no la puedes tomar solo en función tuya o del partido, sino de tu familia. Es una gran responsabilidad. Aún así siempre voy a priorizar lo que sea mejor para Ourense.

–¿No es fácil postularse cuando otra persona aspira a lo mismo?

–Es legítimo que otros quieran presentarse. Hay que respetarlo. Llegada la hora, todos tenemos que buscar lo mejor para el partido y jugar el papel que sepamos que podemos hacer mejor.

–Al que encabece esa lista ¿le tocará pactar con Jácome?. Lo digo porque alguna encuesta apunta que no bajará demasiado.–

–Al margen de las encuestas hay una percepción de que Jácome podría no bajar tanto como debería. Pero lo que tiene el PSOE claro es que si quieres ser alternativa no puedes pactar con la persona que está destruyendo la ciudad.

–Vamos, que no sabremos el candidato del PSOE hasta finales del año. No suelta prenda

–No lo sabrán hasta entocnes. Se pueden ir de vacaciones tienen todo el verano para descansar tranquilos. Por mi parte mi primer objetivo era ser la secretaria general en la ciudad, tener una nueva comisión ejecutiva, celebrar asambleas y devolver la voz a la militancia y eso está conseguido.

–¿Sería más fácil un pacto PP-PSOE que PSOE Jácome?

–PP y PSOE son fuerzas distintas, con programas distintos y aspiraciones de ser gobierno, por lo que lo natural no es que no es que gobiernon juntos, y que cada uno trate n de defender sus proyectos y modelos. Pero hay que recuperar la cultura de llegar a acuerdos por el bien de la ciudad. Llevamos años en el bloqueo, precisamente por eso. Hay que sacar cosas entre gobierno y oposición para que la ciudad no desaparezca

–La foto que circuló del encuentro entre los dos exalcaldes Manuel Cabezas (PP) y Paco González(PSOE) se interpretó ya como una especie de pacto previo anti -Jácome en Ourense. ¿Pura fantasía o le están preparando el camino a usted?

–Fantasía totalmente. Son dos personas muy educadas, que fueron en su momento alcaldes de Ourense, que se llevan bien y desde hace años quedan cada tanto tiempo para comer. No tiene nada que ver con las elecciones. –