“Todo a un euro señores; aquí no subimos los precios”

La feria gastronómica y el mercadillo ambulante de la ciudad, que se celebran con carácter oficial tres días al mes, recobran su pulso ya libres de las restricciones COVID, y con el mismo número de puestos, tras el recorte de participantes y las estrictas medidas que marcara la pandemia.

Según Alberto González, gerente de las plaza de abastos de As Burgas, que se ocupa también del control de esta cita ferial que se desarrolla a orillas del Barbaña, ya recobró su pulso, como podía observarse en la mañana de ayer, “pues acudían unos 150 puestos aproximadamente, y ahora ya llegan hasta 240 y sin restricciones sanitarias” explica. Solo afectó temporalmente en el número, la celebración de la feria “lucus augusti” en Lugo al que se desplazaron algunos vendedores.

El colectivo de ambulantes y propietarios de atracciones de feria, ha sido uno de los que más ha sufrido los dos años de parón por la pandemia, y afirman que ahora “también notamos la crisis, todo es más caro, la gasolina, cuesta desplazarse hasta Ourense cuando vienes de otras ciudades y algunos compañeros incluso decidieron no venir. Son más de dos euros el litro de combustible. Esto afecta a toda la gente y se compra menos”, se quejaba Samuel ante su puesto de ropa.

El pago del canon por la instalación, los gastos del combustible, “que hace que muchos compañeros hayan decidido ya no moverse lejos de donde viven, porque son más de dos euros el litro” explicaban Isaac y Bernabé, y la caída de ventas, no impidieron que este entorno ferial registrara una alta afluencia d público durante la jornada de ayer. “En nuestro puesto tenemos cada prenda a un euro. Aquí no suben los precios señoras; pero aún así, ya ve, no viene nadie”, lamentaban Bernabé, Isaac y Natael ante su puesto de ropa. Departiendo entre ellos ante un puesto en ese momento vacío. Son los quijotes silenciosos de la crisis.

“Venimos de Verín y la cosa está flojilla; la crisis afecta a todos”

Natael, Isaac y Bernabé son tres de los vendedores ambulantes que participan con sus puestos de venta en las ferias mensuales de Ourense. “Venimos desde Verín y está la cosa flojilla. La crisis afecta a todos. Tenemos que pagar la gasolina, y el pago por instalar el puesto. A ver si nos da” señalaba.

“Lo pasamos muy mal los feriantes; ahora ya da para cubrir gastos”

Desde Benavente, en Zamora, vienen a instalar su puesto de ropa Quique y María. “Podemos decir que ahora nos va dando para cubrir gastos, pero los feriantes los pasamos muy mal, pues no podíamos trabajar y teníamos que seguir pagando facturas” afirman.