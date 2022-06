Acisclo Manzano, el artista secuestrado por la escultura

El escultor Acisclo Manzano recibió este viernes la Mellada de Oro de la provincia que concede la Diputación. El acuerdo se adoptó en el pleno de mayo de 2020 pero el acto solemne no se pudo celebrar hasta ahora a causa de la pandemia. Esta distinción es un homenaje del pueblo ourensano a una “intensa e frutífera traxectoria” del escultor, un artista “que co seu concepto innovador e vangardista contribuíu a situar a arte galega nun lugar destacado do panorama nacional e internacional”, describe el expediente de honores que leyó la diputada que ejerció como instructora, Patricia Torres.

Acisclo Manzano estaba predestinado a ser escultor. En su intervención contó que los griegos y romanos llamaban “acisclos” a las macetas que usaban los canteros y escultores. “Unha coincidencia: eu son escultor, chámome Acisclo”, dijo. Lo cierto, reconoció, es que su vida ha sido y es la escultura. “A min a escultura secuestroume, é o meu síndrome de Estocolmo, quéroa moito, e premios como estos son a recompensa”, dijo. Reivindicó también el paisaje de Ourense y de Galicia como fuente de inspiración para el arte. “Os escultores non copiamos, roubamos para expresar, pero aquí chega con mirar para Montealegre, o Seminario ou a Ribeira Sacra. Non fai falta roubar, xa o temos todo”. “A min a escultura secuestroume, é o meu síndrome de Estocolmo, quéroa moito, e premios como estos son a recompensa” La catedrática emérita de Historia da Arte Contemporánea de la Universidade de Vigo, María Victoria Carballo-Calero, fue la encargada de la ‘laudatio’, en la que afirmó que las obras de Acisclo “son unha xeografía do corpo que moldea e transforma en paisaxes, esculturas de inspiración clásica con pezas nas que latexa con forza o espírito da terra propia de Galicia”. Carballo-Calero destacó también la “amizade e complicidade” del escultor con el pintor Xaime Quessada, al que reivindicó para evitar “o seu esquecemento”, y del que dijo que ayudó a hacer “máis cosmopolita” a Acisclo. Por su parte, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, expresó su “admiración, respecto e agradecemento a un ourensán de pura cepa, a unha personalidade fondamente humana, inimitable, intuitiva e a un referente do que somos e ata onde podemos chegar”. Un escultor del que destacó su capacidad “para conciliar discretamente, sen facer ruído, sempre con eficacia” en el contexto de los movimientos artísticos “que agromaron na Auria que lle tocou vivir e na que segue a estar totalmente presente”.