El alcalde de O Irixo, Manuel Cerdeira, y la secretaria municipal han sido citados a declarar como investigados por la presunta omisión de la exposición pública de dos parques eólicos. La denuncia la puso una vecina y fue admitida a trámite por el Juzgado Nº 2 de O Carballiño. No obstante, el regidor asegura que no solo se sacó a exposición pública dicha documentación, sino que la vieron todos los vecinos y “no hubo ninguna reclamación, ella es la única que no la vio”.

Según expuso la denunciante, ambos “hicieron caso omiso” a los escritos en los que alegaba la falta de exposición pública de la documentación de los parques eólicos de Valdepereira e Pico Seco, y no logró consultarla en las dependencias municipales a pesar de solicitarla en varias ocasiones. Afirma que comprobó que no estaba accesible al público. Por su parte, Cerdeira asegura que la denunciante “en una segunda exposición tuvo acceso a toda la documentación en un ordenador”, y el funcionario se la envió en tres emails, y “tenemos la prueba del envió y recepción”. Todas estas pruebas, dice, han sido presentadas en el juzgado.